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26 de octubre de 2026

MAGALLANES LLEVA A TERRENO LA AGENDA DE SEGURIDAD MINERA

La Seremi de Minería y Sernageomin desarrollan encuentros para incorporar la experiencia regional a una hoja de ruta nacional de prevención. El despliegue incluye charlas con trabajadores de ENAP.

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Con visitas y encuentros con trabajadores y empresas, la Seremi de Minería de Magallanes y de la Antártica Chilena, en coordinación con Sernageomin, inició un despliegue regional para recoger experiencias, identificar brechas y levantar propuestas que contribuyan a prevenir accidentes en las operaciones mineras.

El despliegue da continuidad al llamado que el seremi, Óscar Basualdo formuló recientemente en su columna de opinión "Seguridad minera: la prevención comienza antes de cada jornada". Ahora, el énfasis está en escuchar a quienes realizan diariamente estas labores y aportar la mirada del territorio al trabajo nacional.

"Escuchar a quienes desempeñan diariamente labores mineras, conocer sus preocupaciones y recoger sus planteamientos es fundamental para seguir fortaleciendo la prevención", planteó Basualdo.

En las actividades se abordan los riesgos críticos de las operaciones, los momentos que requieren mayor atención, la gestión de contratistas y subcontratistas y el aprendizaje a partir de accidentes e incidentes. El propósito es identificar brechas, ideas y reflexiones que puedan incorporarse a una hoja de ruta de seguridad para los próximos meses.

Las distancias, las condiciones climáticas y la ubicación de las faenas forman parte de las particularidades que Magallanes busca poner sobre la mesa. La planificación de las tareas, la mantención de los equipos, las comunicaciones y la preparación ante emergencias son aspectos que cobran especial importancia en este contexto.

El seremi precisó que esta labor se desarrolla desde las responsabilidades de cada organismo. "Como Seremi de Minería, nos corresponde promover el diálogo y facilitar la coordinación entre los distintos actores, mientras que Sernageomin cumple las funciones técnicas y fiscalizadoras que le establece la normativa", explicó.

La agenda regional se enmarca en la Mesa por la Seguridad Minera, encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario Álvaro González.

La instancia reunió a representantes de trabajadores, empresas, gremios y organismos públicos, tras los recientes accidentes fatales registrados en la actividad.

En ese contexto, el Gobierno anunció un reforzamiento de los recursos destinados a seguridad minera de Sernageomin para 2027. Entre las metas anunciadas figuran alcanzar 13.000 fiscalizaciones anuales y una cobertura del 50% de las faenas al cierre de ese año, junto con ampliar las capacidades de inspección, incorporar tecnología y fortalecer el despliegue territorial.

El objetivo común es avanzar hacia cero fatalidades. Desde Magallanes, el aporte estará centrado en que las experiencias de las empresas y de los trabajadores de la región formen parte de ese esfuerzo, con la protección de la vida como prioridad.

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