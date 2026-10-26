SERCOTEC CERTIFICÓ EN PORVENIR BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO

​Nueve beneficiarios de programas de Sercotec recibieron su certificación en el Museo Municipal de Porvenir, en la actividad con la que se cerró la Semana de la Pyme en la región.



Los certificados fueron entregados a emprendedores de Porvenir, en el marco de los programas Digitaliza Tu Almacén, Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende 2026, iniciativas que buscan fortalecer sus negocios, impulsar su crecimiento y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la comuna.



La actividad se enmarcó en el despliegue que Sercotec realizó por toda la región durante la Semana de la Pyme, para estar en contacto directo con los beneficiarios y con quienes pueden llegar a serlo.



La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda, señaló: "Reitero nuestro compromiso de poder desplegar las oportunidades en todo el territorio. Porvenir es parte importante de nuestra historia y economía local. Seguir fortaleciendo los negocios de la comuna no sólo reviste un impulso económico para Porvenir, sino que también para toda la región".



La autoridad llegó a la comuna junto al seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke Cortés. Ambos fueron recibidos por la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, quien estuvo presente en la ceremonia de certificación junto al director regional de Corfo, Javier Romero.



En la jornada también se ofrecieron charlas sobre los instrumentos de fomento de SERCOTEC, CORFO e INDAP, y se dieron a conocer las plataformas www.sercotec.cl y Chilemprende.gob.cl.



Posteriormente, las autoridades sostuvieron una reunión y visitaron emprendimientos locales, principalmente ligados al turismo.





