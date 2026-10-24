Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

24 de octubre de 2026

SUBSIDIO PARA MEJORAR VIVIENDAS ABRIRÁ POSTULACIONES EN NOVIEMBRE EN MAGALLANES

​La Tarjeta Banco de Materiales 2.0 “Tu Casa a Tu Pinta” entregará 20 mil beneficios a nivel nacional para reparar techumbres, baños, pisos, cercos y rejas. Las postulaciones se realizarán en línea entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026, hasta las 14:00 horas.

tarjeta-2

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, llamó a las familias de la región a informarse sobre los requisitos para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 “Tu Casa a Tu Pinta”, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) destinado a financiar la compra de materiales para reparar y mejorar viviendas.

El aporte contempla hasta 25 UF para reparar techumbres de casas, 15 UF por cada intervención en baños o pisos de casas y departamentos, y hasta 40 UF para construir o reponer cercos y rejas en casas. El subsidio cubre exclusivamente la compra de materiales en ferreterías con convenio con el Serviu, por lo que no incluye mano de obra ni transporte.

Entre los requisitos, las personas deben ser mayores de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares y ser propietarias de una única vivienda que habiten. También deben contar con Clave Única activa, disponer del ahorro mínimo exigido y no haber recibido anteriormente beneficios de los programas correspondientes al DS 27 o DS 255.

La vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener al menos diez años de antigüedad y registrar un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF. Para postular se requiere cédula de identidad vigente y fotografías que permitan identificar el inmueble y los daños que necesitan reparación.

Las postulaciones se efectuarán completamente en línea a través de www.minvu.cl, entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026, hasta las 14:00 horas, utilizando Clave Única. En Punta Arenas, el Serviu ya realizó una charla informativa sobre los requisitos y las modalidades de acceso al beneficio.

Según destacó el seremi Ángel Roa, la iniciativa también busca dinamizar la economía regional mediante la compra de materiales en ferreterías locales y la contratación de maestros y trabajadores de la construcción para ejecutar las reparaciones. La autoridad llamó a las familias interesadas a reunir con anticipación la documentación necesaria para realizar su postulación.


PHOTO-2026-10-16-16-40-03

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL COMENZÓ CON RECORRIDO TEATRALIZADO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.

​La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.

MUELLE LORETO
nuestrospodcast
1 (2)

JUNAEB MAGALLANES RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA Y EL COMPROMISO DE SUS FUNCIONARIOS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
1 (2)

JUNAEB MAGALLANES RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA Y EL COMPROMISO DE SUS FUNCIONARIOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
JAVIER CEBALLOS (COLOMBIA)

FESTIVAL INTERNACIONAL CHILECUENTOS LLEVARÁ FUNCIONES Y TALLERES GRATUITOS A NATALES Y PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alvaroarancibiajudo

JUDOCA ÁLVARO ARANCIBIA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN LA COPA PANAMERICANA DE JUDO EN MONTREAL, CANADÁ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.