SUBSIDIO PARA MEJORAR VIVIENDAS ABRIRÁ POSTULACIONES EN NOVIEMBRE EN MAGALLANES

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, llamó a las familias de la región a informarse sobre los requisitos para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 “Tu Casa a Tu Pinta”, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) destinado a financiar la compra de materiales para reparar y mejorar viviendas.

El aporte contempla hasta 25 UF para reparar techumbres de casas, 15 UF por cada intervención en baños o pisos de casas y departamentos, y hasta 40 UF para construir o reponer cercos y rejas en casas. El subsidio cubre exclusivamente la compra de materiales en ferreterías con convenio con el Serviu, por lo que no incluye mano de obra ni transporte.

Entre los requisitos, las personas deben ser mayores de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares y ser propietarias de una única vivienda que habiten. También deben contar con Clave Única activa, disponer del ahorro mínimo exigido y no haber recibido anteriormente beneficios de los programas correspondientes al DS 27 o DS 255.

La vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener al menos diez años de antigüedad y registrar un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF. Para postular se requiere cédula de identidad vigente y fotografías que permitan identificar el inmueble y los daños que necesitan reparación.

Las postulaciones se efectuarán completamente en línea a través de www.minvu.cl, entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026, hasta las 14:00 horas, utilizando Clave Única. En Punta Arenas, el Serviu ya realizó una charla informativa sobre los requisitos y las modalidades de acceso al beneficio.

Según destacó el seremi Ángel Roa, la iniciativa también busca dinamizar la economía regional mediante la compra de materiales en ferreterías locales y la contratación de maestros y trabajadores de la construcción para ejecutar las reparaciones. La autoridad llamó a las familias interesadas a reunir con anticipación la documentación necesaria para realizar su postulación.

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