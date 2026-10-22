BLUMAR DESTACA EN ESA MAGALLANES EL APORTE DE LA SALMONICULTURA AL EMPLEO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES

El fortalecimiento de los proveedores regionales, la generación de oportunidades laborales y la vinculación con las comunidades fueron algunos de los principales ejes que Blumar abordó durante una nueva edición del Encuentro de Soluciones Acuícolas (ESA Magallanes), realizado este martes en Punta Arenas.



En representación de la compañía, el gerente regional, Pablo Solís, participó en el Panel de Productores del Salmón: “Creciendo con raíces, sostenibilidad y trabajo local en la salmonicultura”, donde junto a otros referentes regionales presentó las principales iniciativas que Blumar impulsa en Magallanes y destacó la importancia de desarrollar una actividad productiva que genere oportunidades para las empresas, trabajadores y comunidades del territorio.



“Para nosotros, crecer en Magallanes también significa generar oportunidades para quienes son parte de este territorio. La salmonicultura no se desarrolla de manera aislada, sino que necesita de proveedores locales, trabajadores capacitados y una relación permanente con las comunidades. Hoy trabajamos con 164 proveedores de servicios que vinculan a 900 trabajadores de la región, y queremos seguir fortaleciendo esa red de colaboración, porque estamos convencidos de que el desarrollo de nuestra actividad debe ir de la mano con el crecimiento de Magallanes”, señaló Pablo Solís.



Vinculación con el territorio y nuevas oportunidades



Durante su participación, la compañía también dio cuenta de las distintas iniciativas de relacionamiento que mantiene con comunidades, establecimientos educacionales, instituciones públicas y organizaciones locales. Este vínculo busca generar oportunidades de desarrollo local, fortalecer las capacidades de sus habitantes y contribuir a que los beneficios de la salmonicultura también lleguen a otros ámbitos de la región, como la educación, la alimentación y la empleabilidad.

En esa línea, la compañía también destacó la alianza con Junaeb, que incorpora más de 11 mil porciones mensuales de salmón a la alimentación escolar, y los convenios de formación técnica y profesional, que contemplan prácticas, capacitaciones y visitas a instalaciones productivas para acercar a los jóvenes al mundo laboral.



Otro de los proyectos destacados fue en materia de sostenibilidad, como Patagonia Circular, una iniciativa que busca articular beneficios económicos, sociales y medioambientales mediante la recuperación y valorización de materiales.

En este contexto, la compañía presentó su proyección de reciclar 100 toneladas durante 2026, como parte del trabajo orientado a avanzar hacia una gestión más circular de los recursos utilizados en la actividad productiva.

