DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA EN TERRENO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y promover una visita segura y responsable a uno de los principales atractivos turísticos de la Región de Magallanes, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, realizó el viernes último una visita inspectiva al Parque Nacional Torres del Paine, acompañado por el jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial, Sergio Rebolledo.

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En Laguna Amarga, uno de los accesos al parque nacional, la autoridad sostuvo un encuentro con personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y de Carabineros de Chile, pertenecientes al Retén de Cerro Guido, con quienes abordó las labores de prevención, orientación a los turistas y resguardo del patrimonio natural. Durante el recorrido, además, conversó con visitantes para reforzar las recomendaciones de autocuidado y el cumplimiento de las normas establecidas para el área protegida.

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El delegado presidencial destacó la importancia del trabajo que realizan ambas instituciones en terreno, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. “Nos encontramos en Laguna Amarga, una de las porterías del Parque Nacional Torres del Paine, acompañados por personal de CONAF y Carabineros, quienes trabajan habitualmente en labores de prevención. Estas acciones son fundamentales para mantener las condiciones necesarias para recibir a los turistas y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad y protección del parque”, señaló.

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Asimismo, la autoridad enfatizó que la presencia en terreno permite verificar las condiciones de acceso, conocer el trabajo de los equipos desplegados y entregar información directamente a quienes visitan la provincia, fortaleciendo la coordinación entre los organismos públicos responsables de la seguridad y la conservación del entorno natural.





Coordinación en terreno y seguridad vial





Durante la visita, el delegado también inspeccionó las condiciones de la ruta, considerando el inicio de las primeras labores de conservación y pavimentación del camino Castillo 4, vinculado al acceso al Parque Nacional Torres del Paine.

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Al respecto, indicó que los desvíos se encuentran debidamente señalizados y delimitados, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los visitantes y evitar inconvenientes durante sus traslados. En este contexto, llamó a los conductores a planificar sus recorridos, respetar la señalización provisoria y conducir con precaución, especialmente ante la presencia de fauna silvestre en las rutas.

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La prevención vial fue también uno de los principales aspectos abordados por Carabineros. El jefe del Retén de Cerro Guido, suboficial mayor Marcelo Ampuero, recomendó a quienes se dirigen al parque mantener una velocidad prudente, considerando la presencia de animales en el entorno y los riesgos asociados al exceso de velocidad. Asimismo, recordó la importancia de portar la licencia de conducir y la documentación correspondiente.





CONAF refuerza el llamado a proteger la biodiversidad





Desde CONAF, se reiteró que el comportamiento de los visitantes es fundamental para conservar los ecosistemas del parque y prevenir situaciones de riesgo.

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Entre las principales recomendaciones, se recomienda mantener una distancia segura de la fauna silvestre, no alimentar a los animales, retirar todos los residuos generados durante la visita y utilizar exclusivamente los senderos habilitados. También se recordó que está prohibido el uso de drones, ingresar a ríos, lagos y lagunas, encender fuego, utilizar cocinillas y fumar en los senderos, de acuerdo con las restricciones aplicables dentro del área protegida.

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Planificar la visita es parte de la prevención





Finalmente, el delegado presidencial llamó a los turistas a preparar con anticipación su recorrido, informarse sobre los principales atractivos y condiciones de acceso, y adquirir previamente sus entradas a través de pasesparques.cl o de los canales oficiales de CONAF.

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“Planifique bien su viaje, revise los lugares que desea visitar y llegue con sus entradas adquiridas para evitar inconvenientes. Respete las indicaciones de los equipos que trabajan en el parque y evite conductas que puedan poner en riesgo su seguridad o afectar este entorno natural. Queremos que las personas disfruten de este hermoso lugar, una de las grandes maravillas naturales del mundo, de manera segura y responsable”, concluyó.