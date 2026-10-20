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20 de octubre de 2026

POR US$207 MILLONES: ENAP REALIZA UNA DE LAS MAYORES INVERSIONES DE SU HISTORIA EN EL EXTRANJERO PARA ADQUIRIR OPERACIÓN PETROLERA EN ECUADOR

La transacción permitirá a la empresa fortalecer el abastecimiento de crudo para sus refinerías de Chile, contribuyendo a la seguridad de suministro.

20261019_ComunicadoPrensa

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció que su filial Enap Sipetrol S.A. firmó un contrato para adquirir el 100% de Pluspetrol Ecuador B.V., sociedad con participación en el bloque 10 (ubicado en la provincia de Pastaza), por un precio base de US$207 millones.

 

La operación está sujeta a los mecanismos de ajuste y demás condiciones de precio establecidas en el contrato de compraventa de acciones (o “SPA” por sus siglas en inglés), así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes por parte de las autoridades competentes, y se enmarca en el plan de reorganización del portafolio internacional de Exploración y Producción de Enap y en su integración con el negocio de refinación en Chile.

 

El acuerdo para avanzar en dicha adquisición está alineado con la estrategia de la compañía de priorizar inversiones internacionales que permitan la integración física de crudos compatibles con las refinerías chilenas. Entre los objetivos de la transacción está el permitir a Enap acceder directamente al costo de extracción, extender la sostenibilidad de su negocio de refinación en el país, aumentar la competitividad operativa y fortalecer la seguridad de suministro energético para Chile. Hoy, los crudos ecuatorianos representan más del 20% de la canasta de crudos que procesan las refinerías de Enap.

 

Enap opera en Ecuador desde 2003 con contratos de prestación de servicios en los bloques 46 (Mauro Dávalos Cordero o “MDC”) y 47 (Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos o “PBH-I”). La producción acumulada de Enap en ese país supera los 150 millones de barriles desde los inicios de su operación, lo que le ha permitido alcanzar un flujo neto positivo - la suma de todas las remesas de dividendos menos los flujos enviados a ese país- superior a US$ 530 millones.

 

Una vez aprobada esta transacción, Enap ampliará esa base productiva y consolidará a Ecuador como la principal plataforma regional de la compañía. La operación objeto de la transacción (bloque 10) tiene una superficie de 1.985 km², está en explotación y cuenta con potencial de crecimiento. En el corto plazo, permitiría incrementar la producción en ese país un 26% desde los actuales 27.000 barriles diarios hasta 34.000. Además, las reservas probadas de Enap en Ecuador aumentarían un 34% (de 50 millones a 67 millones de barriles de petróleo).

 

“Esta decisión expresa la mirada de largo plazo con que estamos conduciendo Enap. La compañía ha alcanzado una posición que le permite abordar responsablemente una inversión de esta envergadura y proyectar su desarrollo sobre bases sólidas. Estamos dando un paso relevante para fortalecer a una empresa estratégica para Chile y asegurar su valor futuro. Esta inversión en Ecuador refuerza la posición productiva de Enap y se integra con nuestra refinación en Chile, lo que contribuirá a la seguridad energética que el país requiere”, afirmó el presidente del Directorio, Cristián Muga.

 

“Esta operación está totalmente alineada con nuestro plan de transformación de Enap y es resultado de un trabajo riguroso, que combina disciplina financiera, ambición comercial, conocimiento técnico y más de dos décadas de experiencia operando en Ecuador. Nuestros equipos están preparados para integrar este activo y desarrollar todo su potencial, manteniendo los estándares de seguridad, eficiencia y excelencia operacional que hemos alcanzado en Enap y que exigimos en cada una de nuestras operaciones, asegurando así nuestra sostenibilidad en el largo plazo”, señaló el gerente general, Julio Friedmann.

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