CABO DE HORNOS INICIA PROYECTO DE SALUD PREVENTIVA CON INVERSIÓN DE $41 MILLONES

La Municipalidad de Cabo de Hornos pondrá en marcha un proyecto de salud comunitaria preventiva orientado a promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El programa, denominado “Fortalecimiento de la Salud Comunitaria Preventiva mediante Ejercicio Terapéutico y Educación en Autocuidado”, comenzará el martes 13 de octubre en la Carpa Municipal.

La iniciativa contempla talleres de yoga, ejercicio terapéutico supervisado, actividad física y educación práctica en salud, primeros auxilios y autocuidado. Entre sus objetivos se encuentran prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, fortalecer la musculatura, mejorar la movilidad y el equilibrio, y entregar herramientas para prevenir accidentes y responder inicialmente ante emergencias en el hogar.

Las actividades están dirigidas a niños, niñas, adolescentes, personas adultas y mayores, con especial atención a quienes presentan factores de riesgo asociados al sedentarismo, enfermedades crónicas o dificultades para acceder a servicios especializados.

El proyecto considera una inversión total de $41.361.000, de los cuales $37.361.000 corresponden a recursos solicitados a través del FNDR 8% y $4.000.000 a un aporte municipal. El financiamiento permitirá contratar profesionales especializados y adquirir equipamiento para el ejercicio terapéutico y materiales destinados a las actividades.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, agradeció el respaldo del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, del gobernador Jorge Flies y del Consejo Regional. Además, destacó que las condiciones geográficas y climáticas de la comuna pueden dificultar el acceso a prestaciones especializadas, por lo que consideró relevante fortalecer las acciones preventivas.

Las jornadas se realizarán en la Carpa Municipal los lunes, martes y viernes, con horarios distribuidos durante la mañana y la tarde. Los lunes y viernes también se contemplan actividades durante la tarde-noche. El municipio llamó a la comunidad a informarse y participar en este programa, que busca generar nuevos espacios para el cuidado de la salud y el bienestar de las familias.