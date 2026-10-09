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9 de octubre de 2026

PROCESO DE ADMISIÓN 2027 EN INACAP PUNTA ARENAS REGISTRA ALTA DEMANDA CON CARRERAS CON CUPOS AGOTADOS

Buenos días región

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la encargada de Becas y Beneficios de INACAP Punta Arenas, Vanessa Ojeda, y la encargada de Experiencia Estudiantil, Paola Zúñiga, abordaron los principales hitos del proceso de admisión para el año 2027, el acceso a beneficios estatales e internos, y el enfoque en el desarrollo extracurricular y bienestar de la comunidad estudiantil.

Durante la entrevista, las representantes detallaron la marcha del proceso de matrícula que comenzó recientemente de manera 100% online y presencial. Al respecto, Paola Zúñiga valoró la respuesta de los postulantes, destacando que "vamos súper bien, hasta el momento tenemos ya más de 170 matrículas realizadas dentro de la casa de estudio. Tenemos carreras que ya están cerradas, como por ejemplo Gastronomía que cerró. Nosotros comenzamos el día miércoles y el mismo día miércoles ya no teníamos matrícula en la carrera de Gastronomía en la jornada diurna. Estamos próximos también ya a cerrar todo lo que es Mantenimiento Industrial, Electricidad, Mecánica, que son dentro de las carreras más demandadas que tenemos en el área".

En cuanto al financiamiento y acceso a beneficios socioeconómicos para la educación superior, Vanessa Ojeda recordó los plazos de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) e hizo un llamado a mantener actualizada la información en el Registro Social de Hogares: "El proceso que actualmente está vigente es para postular a las becas del Ministerio de Educación, ya que es el famoso FUAS que le llaman, que es el formulario socioeconómico que permite a los estudiantes postular a los distintos beneficios del Ministerio de Educación, entre ellos la gratuidad, becas de arancel y Crédito con Aval del Estado. Este proceso empezó el 1 de octubre y termina el día 22".

Además, la encargada de Becas enfatizó la importancia de no restarse de la postulación independientemente de la calificación socioeconómica: "Todas las personas que deseen ingresar a educación superior tienen que tener su Registro Social de Hogares actualizado. Al momento de llenar este famoso formulario FUAS, la idea es que lo completen con la información lo más parecida posible a su Registro Social de Hogares para no generar inconsistencia de información. Mientras más bajo esté nuestro Registro Social de Hogares, hay más posibilidades de acceder a los distintos beneficios, pero eso no quiere decir o limitar a las personas a que no postulen porque tienen un registro alto. Las situaciones de todas las familias pueden cambiar de un momento a otro, por lo que le decimos a todas las personas en su casa que postulen de igual manera".

Junto a los beneficios ministeriales y de JUNAEB —como la Beca Magallanes—, Ojeda resaltó las alternativas internas institucionales: "Tenemos estas becas que son para las personas mayores. Tenemos la Beca Plateada y la Beca Dorada. La Beca Plateada es para las personas entre los 50 y 59 años que cubre un 50% de arancel, y también tenemos la Beca Dorada, que es para las personas que se encuentran dentro de los 60 años o más, que tiene una cobertura de un 80% sobre sus aranceles".

Por su parte, Paola Zúñiga relevó las acciones orientadas a la formación complementaria, el desarrollo de habilidades blandas y el cuidado de la salud mental de los alumnos desde su ingreso: "Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles estamos encargados del acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria. Nos encargamos de fomentar todo lo que son habilidades blandas y competencias transversales; realizamos, por ejemplo, un ciclo de liderazgo donde se les reconoce con un certificado que adjuntan a su currículum, lo cual les sirve para integrarse al mundo laboral como un plus".

En relación al bienestar socioemocional de la comunidad, Zúñiga recalcó: "Nosotros le ponemos harto énfasis en lo que es salud mental. Después del tema de pandemia, abarcamos toda esa área dentro de nuestro departamento. Tenemos un programa de bienestar estudiantil que se encarga del tema de salud mental, con un convenio para atenciones psicológicas para nuestros estudiantes. Para nosotros también es importante que nuestros estudiantes salgan fortalecidos como profesionales que tienen habilidades blandas que en la actualidad laboral los trabajos lo exigen mucho".

Finalmente, las encargadas invitaron a los interesados y a la comunidad en general a acercarse a la sede de INACAP Punta Arenas —cuya atención presencial es de 9:00 a 18:00 horas— o a revisar la oferta académica y los procesos a través de la plataforma web oficial.



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