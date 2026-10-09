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9 de octubre de 2026

MAGALLANES ASEGURA FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS EN SUS NUEVE COMUNAS A TRAVÉS DE LA SUBDERE

Todas las iniciativas cumplieron con los requisitos y condiciones de postulación. Los recursos estarán orientados a financiar obras de construcción y mejoramiento de infraestructura y equipamiento comunitario, en ámbitos como servicios municipales, vialidad, servicios básicos y turismo, entre otros.

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Las nueve comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena obtuvieron la aprobación técnica de sus proyectos financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), completando exitosamente el proceso de revisión de iniciativas locales.

Gracias al cumplimiento en los plazos por parte de los municipios y la priorización de los análisis técnicos, el 100% de los proyectos presentados —Cabo de Hornos, Porvenir, Natales, Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine— alcanzaron la luz verde para recibir financiamiento SUBDERE, Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), línea tradicional. Las iniciativas dicen relación con obras de construcción y mejoramiento de infraestructura y equipamiento comunitario, en ámbitos como servicios municipales, vialidad, servicios básicos y turismo, entre otros.
El Jefe regional SUBDERE informó: “Luego de un trabajo intenso junto a los nueve municipios, pudimos asegurar que esta inversión regional de $592 millones de pesos, que está orientada a reducir las brechas de desarrollo y promover la equidad territorial, se quede en nuestra región”. Agregando que: “Además, estamos colaborando con que Chile Despegue, a través de la generación de puestos de trabajo”.
Cabe recordar que esta línea de financiamiento SUBDERE (PMU Tradicional) fue informada al Gobierno Regional —Resolución Nº 9985 del 29 de diciembre de 2025— para que realizara la distribución de los $592,4 millones de pesos, el cual fue dividido de la siguiente forma: un 45% del presupuesto se destina equitativamente entre Cabo de Hornos, Porvenir y Natales (15% para cada una), mientras que el porcentaje restante se distribuye en cuotas iguales entre Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine.
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