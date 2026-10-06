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6 de octubre de 2026

ARMADA DE CHILE SE SUMA A LA RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS TRAS EL TEMPORAL

Más de 50 servidores navales de la Tercera Zona Naval participaron en la limpieza de la desembocadura del Río Las Minas, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Punta Arenas.

Limpieza Borde Costero 4

La mañana del martes 6 de octubre, la playa en la desembocadura del Río Las Minas mostraba las huellas del temporal del fin de semana. El mar y la crecida habían dejado sobre la costa troncos, plásticos, neumáticos e incluso refrigeradores, arrastrados por la fuerza del agua y el viento. Hasta ese punto llegaron distintas unidades y reparticiones de la Tercera Zona Naval con un objetivo claro: devolverle a la ciudad su borde costero.

La jornada fue coordinada por la Capitanía de Puerto de Punta Arenas junto al Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Cerca de 50 hombres y mujeres de la Armada recorrieron la playa recolectando residuos de todo tipo, que fueron reunidos y entregados al personal municipal para su retiro. En paralelo, camiones y montacargas operados por funcionarios municipales se encargaron de los desechos de mayor tamaño, como troncos, refrigeradores y neumáticos, que el temporal había depositado a lo largo de la costa.

La Delegada Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Erika Farías, valoró el apoyo de la institución: "Estamos muy agradecidos del trabajo realizado por la Armada de Chile en el marco de esta emergencia, en donde hoy se encuentran colaborando con esta importante limpieza del borde costero, siempre estando presentes para la comunidad".

En la misma línea, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la presencia naval en la recuperación de la ciudad: "Después de la tormenta viene la calma, y estamos muy agradecidos de la Armada de Chile y las diferentes unidades de la Tercera Zona Naval que una vez más están presentes, en esta ocasión hombres y mujeres que nos están ayudando durante estas jornadas a recuperar el borde costero y colaboran activamente para que nuestra ciudad, la de todos, esté más limpia".

Por su parte, la Subteniente Litoral Daniela Valencia, de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, subrayó el sentido de la actividad más allá de la limpieza: "Este despliegue contempló más de 50 efectivos, contribuyendo a la limpieza del borde costero y al mismo tiempo a la conciencia marítima y responsabilidad que todos tenemos con nuestro mar, siendo una instancia que hemos trabajado coordinadamente con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas".

Al cierre de la jornada, el sector de la desembocadura del Río Las Minas lucía un aspecto muy distinto al de la mañana. El trabajo conjunto entre la Armada y el municipio dejó en evidencia que, frente a la emergencia, la colaboración entre instituciones y el cuidado del mar siguen siendo una tarea compartida por toda la comunidad magallánica.

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