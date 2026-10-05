CARABINEROS DETIENE A HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR Y DEJAR INCONSCIENTE A UNA PERSONA EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

Carabineros detuvo durante la madrugada a un hombre adulto, sindicado como presunto autor de una violenta agresión que dejó a una persona inconsciente en la vía pública, en el sector de Avenida España, en Punta Arenas.

El procedimiento se registró cerca de las 02:30 horas, luego de que personal policial recibiera un llamado alertando sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública, a la altura del 400 de Avenida España.

Al concurrir al lugar, los funcionarios encontraron a un hombre adulto tendido en el suelo, inconsciente y con una lesión con sangrado en la zona del cuero cabelludo, atribuida a una agresión.

Mientras Carabineros desarrollaba el procedimiento, una mujer se acercó a los funcionarios y señaló que su pareja había regresado hasta el domicilio, manifestándole que había agredido a una persona en la vía pública y que esta había quedado inconsciente.

Con estos antecedentes, el personal policial se trasladó hasta un inmueble ubicado en calle Armando Sanhueza, donde procedió a la detención del individuo, quien fue encontrado al interior de uno de los dormitorios.

Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Sección OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, unidades que deberán establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, mientras continúa la investigación destinada a esclarecer los hechos.