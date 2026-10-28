CONDUCTOR SIN LICENCIA ES DETENIDO TRAS DARSE A LA FUGA LUEGO DE UNA COLISIÓN EN PUNTA ARENAS

Carabineros detuvo a un hombre de 54 años por no dar cuenta de un accidente de tránsito, luego de protagonizar una colisión y huir del lugar sin prestar asistencia a la conductora afectada, en un procedimiento registrado durante la mañana de este martes 27 de octubre en Punta Arenas.



El hecho ocurrió en la intersección de avenida Miraflores con calle Coronel Martínez, hasta donde concurrió personal de la Primera Comisaría de Punta Arenas para atender una colisión. En el lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con la víctima, quien relató que transitaba por avenida Miraflores en dirección de cerro a playa cuando fue impactada por otro vehículo cuyo conductor no habría respetado la señalización de Pare existente en el cruce.



Tras la colisión, el segundo conductor se habría retirado del lugar sin entregar sus antecedentes ni prestar colaboración o asistencia a la mujer afectada. A partir de la información proporcionada por la víctima y los testigos, Carabineros realizó diligencias que permitieron ubicar al presunto responsable cerca de las 10:00 horas, concretando su detención.



El imputado, identificado por sus iniciales P.L.M.A., de 54 años, conducía en normal estado de temperancia, pero no mantenía licencia de conducir y la documentación del vehículo se encontraba vencida. Su detención se efectuó por no dar cuenta del accidente de tránsito.



En tanto, la conductora afectada resultó con lesiones de carácter leve y se encontraba en normal estado de temperancia, con su licencia de conducir y la documentación del vehículo al día.

