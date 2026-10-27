MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA OBRAS DEL PARQUE URBANO LAGUNA PUDETO

Con los primeros trabajos de delimitación del terreno y desarmes, comenzaron las obras de construcción del Parque Urbano Laguna Pudeto, proyecto que busca habilitar este espacio natural de Punta Arenas para la observación de aves y la educación ambiental, manteniendo el resguardo del ecosistema. La iniciativa es ejecutada por la Dirección de Obras Municipales y cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El alcalde Claudio Radonich destacó que el objetivo no es transformar el humedal mediante obras invasivas, sino generar condiciones para que la comunidad pueda conocerlo y visitarlo de manera responsable. "Este es un humedal que se mantiene tal como está, pero queremos que sea un lugar donde las personas puedan observar las aves con mucho respeto. Las obras son bastante simples, tendremos cierres perimetrales, dos miradores, cámaras de vigilancia y senderos sin pavimentar. Lo que buscamos es que sea un espacio para observar y cuidar las aves, respetando su ambiente", señaló.

El proyecto contempla una inversión total de $606.468.030 y un plazo de ejecución de 500 días corridos. Entre las obras se consideran dos sectores de miradores, accesos controlados, cierres de seguridad, iluminación, paisajismo, mobiliario, reposición de veredas en calle Zenteno y paneles informativos e históricos para dar a conocer la biodiversidad presente en el humedal.

Radonich explicó que los trabajos se iniciarán por el sector de calle Zenteno, donde también se intervendrán las veredas, para luego avanzar hacia otras áreas considerando los periodos de anidación de las aves. "Estamos coordinando este proceso con los dirigentes y las personas que conocen el humedal, porque son quienes saben cómo funciona este ecosistema. Queremos que las aves puedan seguir anidando y viviendo aquí durante todo el año, y que las personas puedan visitar el lugar sin afectar su hábitat", agregó la autoridad comunal. La entrega de las obras está prevista para febrero de 2028.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que actualmente se trabaja en la definición del perímetro y en las primeras labores de preparación del terreno. "La idea es generar dos sectores de miradores y un área que permita mostrar y explicar lo que las personas podrán observar dentro del humedal. También se instalará iluminación, se trabajará en los cierres perimetrales y se mejorarán los espacios exteriores, incluidas las aceras de calle Zenteno", indicó.

Saldivia añadió que la planificación considera los tiempos propios del entorno natural, especialmente la migración y anidación de las aves, con el propósito de compatibilizar el desarrollo de las obras con la protección del ecosistema. Asimismo, el funcionario municipal explicó que el parque contará con paneles de información y personal municipal para apoyar las labores cotidianas y entregar antecedentes a quienes visiten el lugar.