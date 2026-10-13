INICIATIVA ARGENTINA BUSCAR ELIMINAR BENEFICIOS A EMPRESAS CHILENAS ANTE REAPERTURA DE RUTA PUNTA ARENAS-ISLAS FALKLAND

El diputado argentino, Guillermo Michel (Unión Por la Patria), anunció la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar beneficios fiscales a las empresas chilenas con operaciones en Argentina. La motivación de la iniciativa, según explicó el parlamentario, se debe al restablecimiento de la ruta comercial entre Punta Arenas e Islas Falkland/Malvinas.

Al respecto, el diputado señaló que “el retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, enfatizó Michel.

Sobre la iniciativa legislativa, el parlamentario detalló que “proponemos dejar sin efecto los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina”.

Los acuerdos que serían revisados son: Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile y el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la ley 27.274.

Fuente: portalportuario.cl