NIÑOS Y NIÑAS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES

Estudiantes de prekínder y kínder del Colegio María Auxiliadora participaron en la actividad “Vamos a la Plaza”, una experiencia de aprendizaje al aire libre que les permitió conocer la naturaleza y la importancia de cuidar los espacios públicos de Porvenir.

La jornada fue acompañada por la Unidad de Operaciones y Medio Ambiente de la Municipalidad de Porvenir. Durante el recorrido por la Plaza de Armas, el profesional de Medio Ambiente Felipe Morales Urrutia guio actividades destinadas a despertar la curiosidad de los niños y niñas por su entorno.

Los escolares también conocieron parte del trabajo que realiza el Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Cementerio Municipal. La inspectora técnica Marcela Reyes Olave, junto a trabajadores del área, les mostró las maquinarias utilizadas en labores como el corte de pasto, la poda y la fumigación.

La iniciativa buscó acercar a los estudiantes al trabajo que realizan los equipos municipales y fomentar desde la primera infancia el respeto por la naturaleza y la responsabilidad compartida en el cuidado de los espacios públicos de la comuna.

​

