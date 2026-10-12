Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

12 de octubre de 2026

NIÑOS Y NIÑAS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES

​Estudiantes de prekínder y kínder del Colegio María Auxiliadora recorrieron la Plaza de Armas y aprendieron sobre el trabajo que realiza el municipio para cuidar estos espacios.

112569

Estudiantes de prekínder y kínder del Colegio María Auxiliadora participaron en la actividad “Vamos a la Plaza”, una experiencia de aprendizaje al aire libre que les permitió conocer la naturaleza y la importancia de cuidar los espacios públicos de Porvenir.

La jornada fue acompañada por la Unidad de Operaciones y Medio Ambiente de la Municipalidad de Porvenir. Durante el recorrido por la Plaza de Armas, el profesional de Medio Ambiente Felipe Morales Urrutia guio actividades destinadas a despertar la curiosidad de los niños y niñas por su entorno.

Los escolares también conocieron parte del trabajo que realiza el Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Cementerio Municipal. La inspectora técnica Marcela Reyes Olave, junto a trabajadores del área, les mostró las maquinarias utilizadas en labores como el corte de pasto, la poda y la fumigación.

La iniciativa buscó acercar a los estudiantes al trabajo que realizan los equipos municipales y fomentar desde la primera infancia el respeto por la naturaleza y la responsabilidad compartida en el cuidado de los espacios públicos de la comuna.


mamógrafo

MAMÓGRAFO MÓVIL ATENDIÓ A 109 MUJERES EN PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUNTA ARENAS REALIZÓ LA NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

​El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.

​El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.

FA 4
nuestrospodcast
112569

NIÑOS Y NIÑAS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
112569

NIÑOS Y NIÑAS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
_Q4A8112

ENAP CAPACITÓ A 18 PERSONAS EN ALBAÑILERÍA EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CAPACITACIONES

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE POSTAS RURALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.