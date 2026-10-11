Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

11 de octubre de 2026

JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS ENSEÑA AUTOCUIDADO CON APOYO DE LA ACHS

​Niñas y niños del Jardín Infantil Laguna Azul recibieron material didáctico y conocieron a la muñeca “Rita Socorro” para aprender a reconocer zonas seguras y situaciones de riesgo.

Laguna Azul ACHS (3)

Las y los párvulos del nivel Medio Mayor B del Jardín Infantil Laguna Azul, ubicado en calle Arturo Prat 2855 de Punta Arenas, participaron en una actividad educativa junto a profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), orientada a reforzar el autocuidado y la prevención de riesgos.

Durante la jornada, recibieron material interactivo y conocieron a la muñeca “Rita Socorro”, recursos utilizados para identificar peligros dentro del aula y del establecimiento, además de reconocer espacios seguros. La actividad contó con la participación de integrantes del equipo pedagógico y representantes de ambas instituciones.

La directora del recinto, Carla Álvarez Damianovic, destacó la participación de las niñas y los niños en las experiencias educativas y simulacros. También valoró el trabajo realizado durante 2025 junto a Tiare González, profesional de la ACHS, quien apoyó acciones preventivas, reuniones y solicitudes relacionadas con la infraestructura. Esta labor continuará con Nancy Chávez, quien brindará apoyo a los establecimientos de la Junji en Magallanes.

El jardín infantil cuenta con 37 funcionarias y funcionarios, además de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad integrado por seis titulares y seis suplentes. Estas instancias colaboran con las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).

La jefa de Servicios Preventivos de la ACHS, María Elena Díaz Rivas, explicó que la visita buscó acompañar a la comunidad educativa en la identificación de peligros y el reconocimiento de zonas seguras y de riesgo. Asimismo, recordó que la alianza de trabajo entre la ACHS y la Junji tiene más de 50 años de historia.


Liceo Sara Braun

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN DE PUNTA ARENAS DESTACAN CON PROYECTO DE ROBÓTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN MAGALLANES SUMÓ MÁS DE 20 MIL CONTROLES EN 2026

Leer Más

​Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.

​Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.

BALANCE FISCALIZACION 2026 4
nuestrospodcast
Laguna Azul ACHS (3)

JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS ENSEÑA AUTOCUIDADO CON APOYO DE LA ACHS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
Laguna Azul ACHS (3)

JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS ENSEÑA AUTOCUIDADO CON APOYO DE LA ACHS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
_DSC4358

GENDARMERÍA ABRE POSTULACIONES PARA ASPIRANTES A OFICIALES Y GENDARMES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Prismaustral

PRISMA AUSTRAL DESTACA POTENCIAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES PARA ATRAER PESCA, GRANELEROS Y SERVICIOS MARÍTIMOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.