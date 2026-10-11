JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS ENSEÑA AUTOCUIDADO CON APOYO DE LA ACHS

Las y los párvulos del nivel Medio Mayor B del Jardín Infantil Laguna Azul, ubicado en calle Arturo Prat 2855 de Punta Arenas, participaron en una actividad educativa junto a profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), orientada a reforzar el autocuidado y la prevención de riesgos.

Durante la jornada, recibieron material interactivo y conocieron a la muñeca “Rita Socorro”, recursos utilizados para identificar peligros dentro del aula y del establecimiento, además de reconocer espacios seguros. La actividad contó con la participación de integrantes del equipo pedagógico y representantes de ambas instituciones.

La directora del recinto, Carla Álvarez Damianovic, destacó la participación de las niñas y los niños en las experiencias educativas y simulacros. También valoró el trabajo realizado durante 2025 junto a Tiare González, profesional de la ACHS, quien apoyó acciones preventivas, reuniones y solicitudes relacionadas con la infraestructura. Esta labor continuará con Nancy Chávez, quien brindará apoyo a los establecimientos de la Junji en Magallanes.

El jardín infantil cuenta con 37 funcionarias y funcionarios, además de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad integrado por seis titulares y seis suplentes. Estas instancias colaboran con las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).

La jefa de Servicios Preventivos de la ACHS, María Elena Díaz Rivas, explicó que la visita buscó acompañar a la comunidad educativa en la identificación de peligros y el reconocimiento de zonas seguras y de riesgo. Asimismo, recordó que la alianza de trabajo entre la ACHS y la Junji tiene más de 50 años de historia.

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