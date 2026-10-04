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4 de octubre de 2026

MOP MONITOREA CAUCES Y EJECUTA TRABAJOS PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS POR ALERTA ROJA

​El despliegue incluyó inspecciones en esteros y puntos críticos de la comuna, además de trabajos para mantener la conectividad en rutas afectadas por las intensas precipitaciones.

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Equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) recorrieron durante la mañana de este domingo 4 de octubre distintos sectores de Punta Arenas para monitorear el comportamiento de cauces e infraestructura hidráulica, en el contexto de la Alerta Roja vigente por el sistema frontal que afecta a la región.

El operativo fue encabezado por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, junto a los directores regionales de Planeamiento, Dante Fernández; Obras Hidráulicas, Jorge Martinic; y Aguas, Felipe Smoljanovic. El recorrido comenzó a las 08:00 horas e incluyó el estero Llau Llau, el estero D’Agostini, el Parque Ramón Rada, la bocatoma de Aguas Magallanes, el sector de trasvase y prolongación Llau Llau, además del Humedal Tres Puentes.

Durante las inspecciones, los equipos revisaron el funcionamiento de obras ejecutadas anteriormente en distintos cauces. Entre ellas, destacaron la operación de la barrera de control sedimentológico del río Las Minas, que ha contribuido a contener material arrastrado por el agua durante el evento meteorológico. También se abordaron futuras labores de conservación y limpieza en el estero Llau Llau, la mantención de gaviones y la evaluación de estructuras antiguas afectadas por crecidas.

En materia de conectividad, la Dirección de Vialidad realizó trabajos de despeje en la Ruta 9, sector San Juan, para mantener el tránsito, e intervino en el acceso norte a Punta Arenas debido a acumulaciones de agua que afectaban la circulación. Además, durante el fin de semana se logró restablecer el tránsito en la Ruta Y-600, sector Discordia.

Marusic indicó que el MOP continuará monitoreando la evolución del sistema frontal mediante sus distintas direcciones regionales y mantendrá la coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, llamó a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y actuar con responsabilidad mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.


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