INICIAN OBRAS DEL NUEVO CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN PUNTA ARENAS

Con la entrega del terreno se dio inicio al proceso de construcción del nuevo cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos "Bomba Chile" de Punta Arenas. La iniciativa considera una inversión de $2.840 millones, financiada por el Gobierno Regional mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El proyecto contempla la reposición y relocalización del cuartel en un terreno ubicado en la intersección de avenida Ancud con calle Manuel Rodríguez, en el sector sur de la capital regional. La nueva infraestructura tendrá una superficie de 846,73 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 450 días, beneficiando directamente a los 41 voluntarios y voluntarias de la compañía.

La entrega de terreno se realizó en el marco de la visita del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda Jimeno, a Magallanes. La autoridad destacó que la iniciativa permitirá mejorar las condiciones de operación de Bomberos y fortalecer la respuesta ante emergencias, además de generar puestos de trabajo durante su construcción.

La obra también se vincula con el Plan Chile Despega, programa del Ministerio de Obras Públicas que contempla 12 contratos en Magallanes, con una inversión superior a los $14.826 millones y una proyección cercana a 886 empleos. A nivel nacional, el plan considera 241 contratos, una inversión cercana a los $377 mil millones y la generación estimada de 23 mil puestos de trabajo durante 2027.

El gobernador regional, Jorge Flies, señaló que el nuevo cuartel permitirá reforzar la cobertura bomberil en el sector sur de Punta Arenas, respondiendo al crecimiento urbano y poblacional de ese territorio. Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, destacó que el proyecto permitirá contar con instalaciones modernas y acordes a las necesidades actuales del servicio.

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