Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

5 de noviembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | LA ANTÁRTICA TAMBIÉN NECESITA OSCURIDAD: PREVENIR UNA NUEVA AMENAZA AMBIENTAL

Por José Pulgar y Cristian Duarte DIPOLE de la Universidad Andrés Bello

IMG_4333

La contaminación ambiental no siempre es visible. A diferencia de los residuos o de las emisiones que transforman los paisajes, la luz artificial puede alterar los ecosistemas sin dejar una huella evidente. Sin embargo, sus efectos sobre la biodiversidad están documentados en distintas regiones del planeta y constituyen un desafío ambiental que también debemos comenzar a abordar en la Antártica. 

La iluminación artificial es hoy parte de numerosas actividades humanas, pero para muchas especies representa una alteración de las condiciones naturales a las que han estado adaptadas durante millones de años. En el continente antártico, donde la contaminación lumínica todavía es limitada, la creciente presencia humana abre una pregunta que no podemos dejar para más adelante: ¿cómo evitar que nuestras actividades alteren un ecosistema cuyas particularidades aún necesitamos comprender? 

Las estaciones de investigación, los buques científicos y de abastecimiento, las operaciones logísticas y el turismo introducen distintas fuentes de iluminación en el territorio. Aunque esta luz cumple funciones necesarias para la seguridad y el desarrollo de las actividades humanas, esta ha mostrado no ser inocua con el medioambiente. Sin embargo, sus efectos sobre las especies antárticas siguen siendo poco conocidos y necesitamos generar evidencia para comprenderlos. 

Esto implica medir la luz que llega a los ecosistemas, estudiar cómo puede afectar a las especies que los habitan e identificar qué niveles y características de iluminación representan riesgos para la biodiversidad. El objetivo no es eliminar la iluminación necesaria para las personas, sino encontrar formas de reducir sus impactos y compatibilizar las actividades humanas con la protección ambiental. 

Pero este desafío no puede abordarse de manera aislada. La presencia de distintos países en la Antártica hace indispensable una respuesta coordinada, que permita compartir metodologías, generar evidencia comparable y establecer criterios comunes para prevenir y minimizar la contaminación lumínica. En este escenario, Chile cuenta con una experiencia regulatoria en alumbrado exterior que incorpora criterios de protección de la biodiversidad y límites espectrales para zonas sensibles, conocimientos que pueden contribuir a la discusión internacional. 

La protección de la Antártica exige anticiparnos a los efectos de nuestra propia presencia. Tenemos la posibilidad de estudiar, comprender y regular una fuente de contaminación antes de que se convierta en un problema extendido. No deberíamos esperar a comprobar el daño para actuar. Preservar este continente también significa resguardar sus condiciones naturales, incluidos sus ciclos de luz y oscuridad, y reconocer que incluso una intervención aparentemente inofensiva, como encender una luz, puede tener consecuencias que aún no conocemos.

cartatsunamiantartica

ARMADA DE CHILE PRESENTÓ LA PRIMERA CARTA DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

EXPERTOS DE SANTIAGO Y EMPRESARIO LOCAL PIDEN REVOCAR PERMISO A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 11.000 millones en Magallanes, enfrenta dos recursos de reclamación ante el Comité de Ministros por severas deficiencias en sus evaluaciones de impacto sobre ballenas y el canquén colorado.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
subsidiosnatales

MINVU ENTREGÓ 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A POSTULANTES DE SECTORES MEDIOS DE PUERTO NATALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_4333

COLUMNA DE OPINIÓN | LA ANTÁRTICA TAMBIÉN NECESITA OSCURIDAD: PREVENIR UNA NUEVA AMENAZA AMBIENTAL

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
FIRMA DE CONVENIO SLEP MAGALLANES ENSEÑA CHILE 1

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL FIN DEL MUNDO: FIRMAN CONTINUIDAD DE CONVENIO PARA POTENCIAR APRENDIZAJES CON TECNOLOGÍA Y DOCENTES DE EXCELENCIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_4259

COLUMNA DE OPINIÓN | MES DE LA ANTÁRTICA: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORTALECER EL VÍNCULO COTIDIANO ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL CONTINENTE BLANCO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.