Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

5 de noviembre de 2026

DIPUTADO RIQUELME DENUNCIA ANTE FISCALÍA DICHOS DE BASSA SOBRE PRESUNTA RED INTERNACIONAL DE PEDOFILIA Y SOLICITA QUE EL PARLAMENTARIO ENTREGUE ANTECEDENTES CONCRETOS

El parlamentario por Magallanes presentó una denuncia contra quienes resulten responsables y pidió al Ministerio Público esclarecer las afirmaciones del diputado Jaime Bassa. Además, advirtió que sería de la mayor gravedad que estas resultaran infundadas, considerando que, según sostuvo, en la controversia se involucró incluso a un ministro de Estado.

Foto_Alejandro_Riquelme_Denuncia_Fiscalia

El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, a raíz de las declaraciones del diputado Jaime Bassa sobre la presunta existencia de una red internacional de pedofilia con eventuales conexiones en Chile. La presentación solicita abrir una investigación y citar a Bassa en calidad de testigo para que precise los antecedentes que sustentan sus afirmaciones y entregue cualquier información relevante a la Fiscalía. Las declaraciones fueron realizadas el pasado 27 de octubre durante un punto de prensa en el Congreso Nacional, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

 
Frente a estos antecedentes, Riquelme calificó las afirmaciones como especialmente graves y sostuvo que corresponde determinar si existen elementos que permitan respaldarlas. “Las afirmaciones del diputado Bassa son de la mayor gravedad. Sostener públicamente que existiría una red internacional de pedofilia con presencia en Chile exige esclarecer si cuenta con antecedentes concretos que respalden semejante afirmación”, señaló. En esa línea, agregó que “por eso hemos presentado esta denuncia y solicitado expresamente que se abra una investigación, que se le cite a declarar y que entregue todos los antecedentes que supuestamente obran en su poder”.

 
En su presentación, el parlamentario acompañó un registro audiovisual de las declaraciones y solicitó que la Fiscalía consulte a Bassa qué hechos específicos sustentan sus dichos, cuáles son sus fuentes y si dispone de documentos, comunicaciones o registros que permitan identificar a posibles integrantes de la supuesta red, eventuales víctimas y conexiones con Chile. Asimismo, pidió esclarecer si esa información fue entregada previamente a algún organismo investigador. “Si dispone de información sobre una red de esta naturaleza, es fundamental que la entregue al Ministerio Público para que se investigue y se proteja a las posibles víctimas”, sostuvo. Además, añadió que “una afirmación de esta gravedad requiere esclarecer sus fundamentos y determinar si existen hechos constitutivos de delito”.

 
Riquelme también advirtió sobre las consecuencias que podrían tener estas declaraciones si no existieran antecedentes que las respaldaran, especialmente considerando las alusiones a autoridades de Gobierno surgidas durante la controversia. “Si la Fiscalía determina que la denuncia pública del diputado Bassa es infundada y que no existen antecedentes que la respalden, estaríamos ante una situación de la mayor gravedad, especialmente porque en esas declaraciones se involucró incluso a un ministro de Estado”, afirmó. En ese sentido, agregó que “vincular públicamente a personas con hechos de esta naturaleza exige contar con fundamentos concretos. Por respeto a las posibles víctimas y a la honra de quienes han sido aludidos, es indispensable esclarecer estas afirmaciones”.

 
Finalmente, la denuncia precisa que Riquelme no cuenta con antecedentes propios que acrediten la existencia de la supuesta organización y que su presentación se fundamenta en las declaraciones públicas de Bassa. Por ello, la acción busca que el Ministerio Público recabe la información disponible, determine si existen hechos constitutivos de delito y establezca las eventuales responsabilidades. El parlamentario insistió en que la investigación debe permitir esclarecer la veracidad de las afirmaciones y resguardar tanto a las posibles víctimas como a las personas mencionadas en la controversia, sin dar por acreditada la existencia de la presunta red.

ericcamposcut

ERIC CAMPOS, SECRETARIO GENERAL DE LA CUT: “TENEMOS UN GOBIERNO ANTI TRABAJADORES Y CON UNA ABIERTA ORIENTACIÓN A PROTEGER AL GRAN EMPRESARIADO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

EXPERTOS DE SANTIAGO Y EMPRESARIO LOCAL PIDEN REVOCAR PERMISO A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 11.000 millones en Magallanes, enfrenta dos recursos de reclamación ante el Comité de Ministros por severas deficiencias en sus evaluaciones de impacto sobre ballenas y el canquén colorado.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
subsidiosnatales

MINVU ENTREGÓ 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A POSTULANTES DE SECTORES MEDIOS DE PUERTO NATALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Foto_Alejandro_Riquelme_Denuncia_Fiscalia

DIPUTADO RIQUELME DENUNCIA ANTE FISCALÍA DICHOS DE BASSA SOBRE PRESUNTA RED INTERNACIONAL DE PEDOFILIA Y SOLICITA QUE EL PARLAMENTARIO ENTREGUE ANTECEDENTES CONCRETOS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1

EXPERTOS DE SANTIAGO Y EMPRESARIO LOCAL PIDEN REVOCAR PERMISO A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Jornada de Derecho Antártico

UNIVERSIDAD DE CHILE REÚNE LAS VIII JORNADAS DE DERECHO ANTÁRTICO EN LA SEMANA DEL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.