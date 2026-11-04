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4 de noviembre de 2026

ESTRATEGIA ACTIVADOS CAPACITÓ A BOMBEROS PARA RESPONDER ANTE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ACV

La actividad se desarrolló en la sede de la compañía, ubicada en calle Roca, y contó además con la participación vía Zoom de funcionarios de la “Bomba San Miguel” de Santiago, extendiendo así el alcance de esta iniciativa más allá de la Región de Magallanes.

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La estrategia ACTIVADOS realizó una nueva jornada de capacitación dirigida a voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, “Bomba Magallanes”, con el objetivo de fortalecer la capacidad de la comunidad para reconocer oportunamente los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) y activar de inmediato la respuesta de emergencia.

La actividad se desarrolló en la sede de la compañía, ubicada en calle Roca, y contó además con la participación vía Zoom de funcionarios de la “Bomba San Miguel” de Santiago, extendiendo así el alcance de esta iniciativa más allá de la Región de Magallanes.

ACTIVADOS busca capacitar a personas de instituciones públicas y privadas de la región para que conozcan qué es un ataque cerebral, identifiquen sus principales señales de alerta y sepan cómo actuar con rapidez. La palabra “activar” alude tanto a dar una alarma o avisar de un peligro inmediato, como a poner en movimiento una respuesta oportuna.

“Tiempo es cerebro”
La estrategia promueve la premisa “tiempo es cerebro”, que destaca que cuanto más rápido se solicite atención médica ante un ACV, mayores son las posibilidades de reducir la mortalidad y las secuelas. Reconocer los síntomas y consultar de inmediato mejora la probabilidad de acceder a un tratamiento específico y de obtener un mejor pronóstico.

Entre las señales más frecuentes se encuentran la caída o asimetría de un lado del rostro, la pérdida de fuerza o entumecimiento en un brazo, y la dificultad repentina para hablar o hacerse entender. Ante la presencia de uno o más de estos síntomas, se debe llamar de inmediato al SAMU, al 131, o dirigirse al servicio de urgencia hospitalario más cercano.

Al término de la charla, se hizo entrega del diploma con el Sello ACtiVados al Director de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, capitán Adrián Valdés Márquez, reconocimiento que es respaldado por la SEREMI de Salud Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Punta Arenas.

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