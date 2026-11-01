Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

IMG_8027

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) financiará una cartera de proyectos para Punta Arenas que considera una inversión total de $271.108.576. Las iniciativas serán ejecutadas por la Municipalidad de Punta Arenas y cuentan con financiamiento íntegro de este organismo.

El proyecto de mayor inversión corresponde a la ampliación de la red de alumbrado público en distintos sectores de la comuna, con recursos por $179.568.620 del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). La obra contempla la instalación de 236 luminarias LED y el tendido de 12 mil metros lineales de conductor eléctrico aéreo.

Los trabajos abarcarán el pasaje de servicio N°1 (Doñihue), camino ENAP, prolongación E. Abello, prolongación J. Mardones, Argüelles y Calafate. Según lo informado, las intervenciones beneficiarán a habitantes de Pampa Redonda, Calafate y Varillas, sectores que cuentan con vías de alto flujo vehicular y que actualmente carecen de alumbrado público.

La cartera también considera la construcción de soluciones sanitarias y el mejoramiento de pavimentos en un centro de salud de la comuna. El jefe regional de SUBDERE, Javier Labrin Jofré, señaló que las iniciativas apuntan a mejorar los servicios básicos, contribuir a la prevención del delito y generar empleo.


Enap Refinerías

ENAP OBTIENE UTILIDADES POR US$1.112 MILLONES Y ALCANZA SUS MAYORES NIVELES DE PRODUCCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

IMG_8027
nuestrospodcast
INVITE SUSTENTABILIDAD (2)

HYST REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_8027

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
pesca artesanal

FENÓMENO DE EL NIÑO ALERTA POR IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL Y LA CORRIENTE DE HUMBOLDT

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Jornadas de familias de la Junji Magallanes 2026 (3)

MADRES, PADRES Y APODERADOS DE LA JUNJI MAGALLANES APOYAN LA EDUCACIÓN PARVULARIA COMO UN DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.