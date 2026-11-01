SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) financiará una cartera de proyectos para Punta Arenas que considera una inversión total de $271.108.576. Las iniciativas serán ejecutadas por la Municipalidad de Punta Arenas y cuentan con financiamiento íntegro de este organismo.

El proyecto de mayor inversión corresponde a la ampliación de la red de alumbrado público en distintos sectores de la comuna, con recursos por $179.568.620 del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). La obra contempla la instalación de 236 luminarias LED y el tendido de 12 mil metros lineales de conductor eléctrico aéreo.

Los trabajos abarcarán el pasaje de servicio N°1 (Doñihue), camino ENAP, prolongación E. Abello, prolongación J. Mardones, Argüelles y Calafate. Según lo informado, las intervenciones beneficiarán a habitantes de Pampa Redonda, Calafate y Varillas, sectores que cuentan con vías de alto flujo vehicular y que actualmente carecen de alumbrado público.

La cartera también considera la construcción de soluciones sanitarias y el mejoramiento de pavimentos en un centro de salud de la comuna. El jefe regional de SUBDERE, Javier Labrin Jofré, señaló que las iniciativas apuntan a mejorar los servicios básicos, contribuir a la prevención del delito y generar empleo.

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