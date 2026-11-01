1 de noviembre de 2026
SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) financiará una cartera de proyectos para Punta Arenas que considera una inversión total de $271.108.576. Las iniciativas serán ejecutadas por la Municipalidad de Punta Arenas y cuentan con financiamiento íntegro de este organismo.
El proyecto de mayor inversión corresponde a la ampliación de la red de alumbrado público en distintos sectores de la comuna, con recursos por $179.568.620 del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). La obra contempla la instalación de 236 luminarias LED y el tendido de 12 mil metros lineales de conductor eléctrico aéreo.
Los trabajos abarcarán el pasaje de servicio N°1 (Doñihue), camino ENAP, prolongación E. Abello, prolongación J. Mardones, Argüelles y Calafate. Según lo informado, las intervenciones beneficiarán a habitantes de Pampa Redonda, Calafate y Varillas, sectores que cuentan con vías de alto flujo vehicular y que actualmente carecen de alumbrado público.
La cartera también considera la construcción de soluciones sanitarias y el mejoramiento de pavimentos en un centro de salud de la comuna. El jefe regional de SUBDERE, Javier Labrin Jofré, señaló que las iniciativas apuntan a mejorar los servicios básicos, contribuir a la prevención del delito y generar empleo.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.