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30 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y SII COORDINARÁN FISCALIZACIONES CONTRA FIESTAS CLANDESTINAS

​La estrategia busca fortalecer el control sobre actividades comerciales irregulares, detectar incumplimientos tributarios y resguardar la seguridad de quienes asisten a estos recintos.

REUNIÓN POR CLANDESTINOS (2)

La Municipalidad de Punta Arenas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciaron una coordinación para fortalecer la fiscalización de fiestas y locales clandestinos que operan en la comuna. La reunión fue encabezada por el alcalde Claudio Radonich y contó con la participación del director regional del SII, Roberto Herrera; el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Flores; y el director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sanhueza, junto a equipos técnicos de ambas instituciones.

El trabajo conjunto busca abordar las distintas irregularidades asociadas a estas actividades, entre ellas la falta de pago de impuestos y patentes municipales, la venta clandestina de alcohol y el funcionamiento de inmuebles con destinos distintos a los autorizados. Además, se espera avanzar en la coordinación con otros organismos fiscalizadores para enfrentar situaciones que también pueden involucrar riesgos para la seguridad de las personas.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de incorporar al SII a estas acciones, considerando las consecuencias tributarias y las condiciones en que funcionan estos recintos. "Un clandestino es un negocio que no paga impuestos ni patentes municipales y, cuando vende alcohol, tampoco paga los permisos correspondientes. Estamos hablando de actividades que pueden constituir delitos. Por eso, estamos trabajando para identificar a quienes las ejercen y que respondan ante la justicia", señaló.

La autoridad comunal también advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes asisten a estos lugares, debido a que podrían no contar con extintores, salidas de emergencia ni instalaciones eléctricas y de gas debidamente revisadas y certificadas. "No queremos que nuestros jóvenes estén expuestos a situaciones de peligro. Queremos que Punta Arenas tenga espacios de diversión, pero siempre dentro del marco legal, respetando las mismas reglas que cumplen los establecimientos formales", agregó Radonich.

El jefe comunal agradeció el trabajo impulsado por el concejal Germán Flores y los equipos de Seguridad Pública municipal, destacando que el combate a estas actividades requiere una labor sostenida y coordinada. Asimismo, el edil explicó que la fiscalización permitirá revisar la situación tributaria de los inmuebles y las eventuales modificaciones de destino que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, el director regional del SII, Roberto Herrera, valoró la información recopilada por el municipio y confirmó que será incorporada a las labores de fiscalización del organismo. "Para nosotros es fundamental coordinar acciones con la Municipalidad, porque estas actividades afectan de manera importante a la ciudadanía y muchas veces están asociadas a otras incivilidades. Tenemos una labor permanente de fiscalización, tanto en oficina como en terreno, y vamos a sumar los antecedentes que nos han entregado para contribuir desde nuestras facultades a enfrentar estas situaciones", afirmó.

El directivo añadió que se buscará ampliar la coordinación con otras instituciones, como la Policía de Investigaciones, organismos vinculados a materias migratorias y autoridades sanitarias; con el propósito de abordar las distintas situaciones que pueden presentarse en estos recintos, incluidas las fiestas clandestinas, actividades relacionadas con la prostitución y el comercio ilegal de alcohol, entre otras.

El concejal Germán Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, calificó el encuentro como un avance importante, al tratarse de la primera reunión de coordinación con el SII sobre esta materia. "Entregamos información sobre las direcciones donde hemos detectado clandestinos que están funcionando en distintos sectores de Punta Arenas. A partir de ahora esperamos mantener una coordinación permanente, porque el Servicio tiene atribuciones que pueden contribuir a fiscalizar estos inmuebles y sus actividades", indicó.

Flores también subrayó la importancia de sumar a la Dirección de Obras Municipales para verificar que los inmuebles cumplan con el destino y las condiciones autorizadas. En aquellos casos en que se detecten incumplimientos, corresponderá determinar las medidas aplicables conforme a la normativa vigente.

En tanto, el director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sanhueza, informó que durante el año se ha registrado una disminución de las fiestas clandestinas detectadas por los equipos municipales. Según detalló, al inicio de 2026 se contabilizaban entre 12 y 15 eventos en determinados periodos, mientras que actualmente se mantienen aproximadamente dos o tres puntos con actividad habitual.

Sanhueza explicó que el municipio desarrolla labores preventivas durante los fines de semana, atendiendo las denuncias recibidas a través de la línea 800 800 134 y coordinando procedimientos con Carabineros y otras autoridades cuando corresponde. Como ejemplo, mencionó un recinto ubicado en calle Chiloé que ha sido intervenido en reiteradas ocasiones y que volvió a operar pese a los procedimientos anteriores.

Finalmente, el director municipal recalcó que la colaboración de los vecinos es fundamental para detectar estos espacios y activar oportunamente los procedimientos correspondientes. Con esta nueva coordinación, la administración comunal busca fortalecer las acciones de prevención y fiscalización, sumando las atribuciones del SII para enfrentar actividades comerciales irregulares y contribuir a una mayor seguridad en la comuna.

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