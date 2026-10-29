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29 de octubre de 2026

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES DE DISFRACES, JUGUETES Y ACCESORIOS ANTE PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN

En relación con los dulces y golosinas que tradicionalmente se entregan durante Halloween, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, llamó a las familias a adoptar medidas de precaución, especialmente con los niños y niñas más pequeños.

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Con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de niños y niñas ante la próxima celebración de Halloween, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena intensificó las fiscalizaciones en establecimientos comerciales que venden disfraces, máscaras, juguetes y accesorios asociados a esta festividad, verificando que los productos cumplan con las exigencias establecidas en la normativa sanitaria.

 
En este contexto, este miércoles, equipos de la Autoridad Sanitaria realizaron una inspección al local comercial El Cotillón de Polvorita, ubicado en el segundo piso de la Galería Palace de Punta Arenas, como parte del programa de fiscalizaciones que desarrolla la institución durante todo el año y que se refuerza en fechas de mayor comercialización de este tipo de productos.

 
El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó: “Estamos a la víspera de esta celebración de Halloween y tradicionalmente hacemos estas fiscalizaciones. Lo hacemos todo el año, pero reforzamos la fiscalización a todos los establecimientos que venden disfraces, que venden juguetes y todo lo que es relacionado con esta celebración. Lo que buscamos es poder dar seguridad, primero en dos mensajes: que las personas compren en locales establecidos, lo que nos permite hacer un seguimiento de los productos que ellos compran, y que luego tengan precaución y cuidado al momento de adquirir, sobre todo, juguetes y disfraces, que estos sean seguros para los niños. No hemos iniciado sumarios hasta el momento. Son aproximadamente 30 locales en Punta Arenas, y 45 a nivel regional, los que fiscalizamos en estos días”.

 
El encargado de Sustancias Químicas Peligrosas de la SEREMI de Salud, Víctor Ojeda, explicó que durante las fiscalizaciones se verifica el cumplimiento del Decreto Supremo N°114/2005 del Ministerio de Salud, que establece las condiciones de seguridad de los juguetes comercializados en el país. Entre los aspectos revisados se encuentran la rotulación en español, las advertencias sobre riesgos asociados a piezas pequeñas, la edad recomendada para su uso, la identificación del fabricante o importador y las condiciones de seguridad de los materiales.

 
Asimismo, el profesional enfatizó la importancia de adquirir estos productos en establecimientos comerciales formales y revisar especialmente las advertencias sobre inflamabilidad y las precauciones para niños pequeños. Durante la inspección realizada al establecimiento comercial no se detectaron deficiencias.

 
Además, se recomienda prestar especial atención a las características de inflamabilidad de disfraces, capas, vestidos y otros accesorios utilizados durante Halloween. Estos productos deben estar confeccionados con materiales que no se inflamen fácilmente o que presenten una propagación lenta de las llamas. Aquellos que, por sus características, requieran precauciones especiales deben incorporar advertencias visibles sobre el peligro de utilizarlos cerca del fuego.

 
En relación con los dulces y golosinas que tradicionalmente se entregan durante Halloween, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, llamó a las familias a adoptar medidas de precaución, especialmente con los niños y niñas más pequeños: “Primero, tener cuidado en el tipo de alimentos y de caramelos que consumen, sobre todo en aquellos que puedan producir un atoramiento en los niños. Y segundo, en el nivel alto de consumo, sobre todo de azúcares. Por lo tanto, leer la información que entregan, revisar la etiqueta y controlar el consumo de azúcares, especialmente en los niños”.

 
Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró que la prevención comienza al momento de adquirir los productos, por lo que invitó a las familias a realizar compras informadas, respetar las recomendaciones de edad y supervisar el uso de disfraces, juguetes y accesorios, contribuyendo así a que Halloween sea una celebración entretenida y segura para todos los niños y niñas de la región.

SAR

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