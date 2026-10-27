PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE NEWCOM REUNIRÁ A MÁS DE CIENTO TREINTA DEPORTISTAS EN PUNTA ARENAS

La región de Magallanes se prepara para recibir un evento deportivo inédito con el Primer Campeonato Nacional de Newcom, organizado por el Club Deportivo Escuela 18 de Septiembre. El certamen se desarrollará entre el 9 y el 12 de noviembre en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, convocando a más de ciento treinta jugadores de ocho ciudades del país, lo que marca un hito para esta disciplina en la zona austral.

Durante su reciente participación en Polar en el deporte, el dirigente Mario Díaz y el director técnico Manuel Álvarez entregaron los detalles de la logística y el sistema de competencia. A través de la señal de Radio Polar, explicaron que se disputarán ochenta y cuatro partidos en categorías para mujeres mayores de 40 años y equipos mixtos de 50, 60 y 68 años, enfrentando a los elencos locales con diversas delegaciones del norte de Chile.

Manuel Álvarez destacó el alto nivel competitivo que tendrá el torneo y el impacto positivo del Newcom en el bienestar físico y social de las personas mayores. Por su parte, Mario Díaz agradeció el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND) y otras instituciones locales, invitando a la comunidad a presenciar los encuentros deportivos y a participar de la ceremonia inaugural programada para este lunes a las 19:00 horas.

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