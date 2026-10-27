COGRID COMUNAL DE PORVENIR REFUERZA COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN ANTE POSIBLES EMERGENCIAS

Con el objetivo de fortalecer la prevención, preparación y capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, se desarrolló una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Comunal de Porvenir, instancia que reunió a representantes de distintas instituciones vinculadas a la seguridad y protección de la comunidad.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con la prevención de incendios forestales, las capacidades operativas de los organismos participantes y las estrategias de difusión destinadas a mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas de prevención y autocuidado.

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En este contexto, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones, considerando las características geográficas y climáticas de Tierra del Fuego y la necesidad de anticiparse a posibles situaciones de riesgo.





La autoridad comunal puso especial énfasis en la prevención y en la responsabilidad compartida entre los organismos de emergencia y la ciudadanía, señalando la importancia de fortalecer las acciones de preparación para proteger a las familias de la comuna.

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Asimismo, el jefe comunal resaltó el compromiso de las instituciones que participan en estas instancias de coordinación, cuyo trabajo permite identificar necesidades, evaluar capacidades y avanzar en medidas que contribuyan a una respuesta más oportuna y eficiente.





Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue la importancia de desarrollar campañas informativas y acciones de sensibilización comunitaria, especialmente en materia de prevención de incendios forestales, promoviendo conductas responsables que permitan disminuir los factores de riesgo.

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La sesión también permitió reforzar los mecanismos de comunicación y colaboración entre los distintos organismos, reconociendo que una adecuada preparación institucional resulta fundamental para enfrentar emergencias que puedan afectar a la población.

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Finalmente, desde el municipio se reiteró el llamado a la comunidad a mantenerse informada, respetar las recomendaciones de los organismos competentes y adoptar medidas preventivas tanto en los hogares como en los distintos espacios de la comuna.

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El COGRID Comunal continuará siendo una instancia fundamental de coordinación interinstitucional, orientada a fortalecer la gestión del riesgo de desastres y avanzar hacia un Porvenir más preparado y seguro para todos sus habitantes.