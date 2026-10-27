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27 de octubre de 2026

COGRID COMUNAL DE PORVENIR REFUERZA COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN ANTE POSIBLES EMERGENCIAS

​El alcalde José Gabriel Parada destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para fortalecer la seguridad de la comunidad, especialmente frente al riesgo de incendios forestales y otras situaciones de emergencia.

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Con el objetivo de fortalecer la prevención, preparación y capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, se desarrolló una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Comunal de Porvenir, instancia que reunió a representantes de distintas instituciones vinculadas a la seguridad y protección de la comunidad.
Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con la prevención de incendios forestales, las capacidades operativas de los organismos participantes y las estrategias de difusión destinadas a mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas de prevención y autocuidado.

En este contexto, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones, considerando las características geográficas y climáticas de Tierra del Fuego y la necesidad de anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

La autoridad comunal puso especial énfasis en la prevención y en la responsabilidad compartida entre los organismos de emergencia y la ciudadanía, señalando la importancia de fortalecer las acciones de preparación para proteger a las familias de la comuna.

Asimismo, el jefe comunal resaltó el compromiso de las instituciones que participan en estas instancias de coordinación, cuyo trabajo permite identificar necesidades, evaluar capacidades y avanzar en medidas que contribuyan a una respuesta más oportuna y eficiente.

Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue la importancia de desarrollar campañas informativas y acciones de sensibilización comunitaria, especialmente en materia de prevención de incendios forestales, promoviendo conductas responsables que permitan disminuir los factores de riesgo.

La sesión también permitió reforzar los mecanismos de comunicación y colaboración entre los distintos organismos, reconociendo que una adecuada preparación institucional resulta fundamental para enfrentar emergencias que puedan afectar a la población.

Finalmente, desde el municipio se reiteró el llamado a la comunidad a mantenerse informada, respetar las recomendaciones de los organismos competentes y adoptar medidas preventivas tanto en los hogares como en los distintos espacios de la comuna.

El COGRID Comunal continuará siendo una instancia fundamental de coordinación interinstitucional, orientada a fortalecer la gestión del riesgo de desastres y avanzar hacia un Porvenir más preparado y seguro para todos sus habitantes.
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