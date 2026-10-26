RECTOR DE LA UMAG ABORDA DESAFÍOS FINANCIEROS, EXPANSIÓN DE CARRERAS ONLINE Y FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA CIENTÍFICA EN MAGALLANES

La expansión de la educación superior a distancia, el fortalecimiento de las carreras técnicas, la investigación antártica y los desafíos financieros de la institución fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), Dr. José Maripani, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La conversación se desarrolló en el contexto del aniversario número 65 de la casa de estudios, ocasión en la que la autoridad universitaria repasó los avances institucionales, las oportunidades de desarrollo académico y la necesidad de mantener una mirada de largo plazo sobre el rol estratégico de Magallanes en materia científica, territorial y educativa.

UMAG avanza en el desarrollo de una universidad online

Uno de los principales anuncios de Maripani fue el trabajo que desarrolla la institución para ampliar su oferta de formación a distancia, iniciativa que busca responder a las dificultades de acceso que enfrentan estudiantes de distintas comunas de la región debido a las distancias geográficas.

El rector explicó que la universidad trabaja en un proyecto de más de $700 millones para avanzar en el desarrollo de carreras online, proceso que contempla definir un modelo educativo, fortalecer las capacidades internas y establecer qué programas podrían incorporarse a esta modalidad.

“Tenemos un proyecto importante, más de 700 millones de pesos para que la UMAG también tenga carreras online. Es muy relevante por las distancias que hay aquí en las distintas comunas”, señaló.

Maripani precisó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y que los recursos correspondientes aún deben incorporarse para avanzar en su implementación. Asimismo, indicó que las decisiones académicas deberán pasar por las instancias colegiadas de la universidad.

En cuanto a los primeros pasos, destacó que ya existe una iniciativa para desarrollar una carrera técnica en Administración en modalidad online, asociada a un proyecto anterior. A ello se suma el trabajo relacionado con el Magíster Antártico, cuya modalidad contempla avanzar hacia una mayor presencia de actividades a distancia, manteniendo componentes aplicados en Magallanes.

El rector también explicó que la educación online no necesariamente implica que docentes y estudiantes deban conectarse al mismo tiempo, ya que existen modalidades asincrónicas que permiten avanzar en los contenidos de acuerdo con la disponibilidad de cada estudiante.

“Yo creo que nuestra formación tiene que ir avanzando hacia eso”, afirmó, al referirse a la posibilidad de utilizar materiales, videos y recursos de autoaprendizaje que permitan compatibilizar los estudios con otras responsabilidades.

Inteligencia artificial y nuevas herramientas para la gestión universitaria

En el ámbito de la transformación digital, Maripani señaló que la UMAG también está explorando el uso de inteligencia artificial y herramientas de automatización para mejorar procesos administrativos y apoyar el trabajo institucional.

El rector destacó que la universidad mantiene una relación con Google que permite a sus estudiantes acceder a herramientas de inteligencia artificial mediante sus cuentas institucionales. Además, indicó que se están realizando pruebas con sistemas capaces de ejecutar tareas específicas utilizando distintas plataformas de inteligencia artificial.

“Claramente estamos pensando, ustedes saben que la inteligencia artificial también ha evolucionado a la inteligencia agéntica. O sea, hoy día más que inteligencia artificial, lo que necesitamos son agentes”, explicó.

Según detalló, estas herramientas pueden configurarse para resolver tareas de manera individualizada y contribuir a optimizar labores administrativas. La experiencia inicial se está desarrollando en su equipo directivo, con la perspectiva de evaluar su posible extensión a otras áreas de la universidad.

El rector planteó que la incorporación de estas tecnologías debe avanzar progresivamente, mediante capacitación y evaluación de sus posibilidades, para responder a las nuevas exigencias de la educación superior.

Formación técnico-profesional: la UMAG ofrece 13 carreras técnicas en Punta Arenas

Otro de los temas centrales fue el fortalecimiento de la formación técnico-profesional, área que, según Maripani, forma parte de la historia de la Universidad de Magallanes desde sus orígenes.

En el marco de los 65 años de la institución, el rector recordó que la universidad comenzó su trayectoria con programas de carácter técnico y tecnológico, y sostuvo que esta formación continúa siendo fundamental para responder a las necesidades productivas de la región.

Maripani explicó que la UMAG está ofreciendo 13 carreras técnicas en Punta Arenas, además de cuatro en Puerto Natales, con matrícula gratuita hasta fines de marzo, según lo indicado durante la entrevista.

La autoridad destacó que estos programas cuentan con laboratorios y espacios de formación práctica, particularmente en áreas como mecánica y electricidad, lo que permite preparar técnicos para distintos sectores de la economía.

“Creemos que la formación técnica es una necesidad de los países y nuestra región también tiene que fortalecerse en eso”, afirmó.

Asimismo, la universidad está trabajando con establecimientos educacionales para avanzar en mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos, de modo que algunos contenidos cursados por estudiantes de liceos técnicos puedan ser convalidados durante el primer año de una carrera.

La iniciativa busca facilitar la continuidad de estudios y fortalecer la articulación entre la educación media técnico-profesional y la educación superior.

Medicina, salud y biología marina entre las carreras con mayor demanda

Al analizar las preferencias de los postulantes, Maripani indicó que carreras tradicionales como Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho e Ingeniería Comercial mantienen una demanda importante.

En el caso de Medicina, entregó cifras que reflejan el interés por el programa de la universidad: alrededor de 50 cupos frente a unos 1.200 postulantes, según explicó durante la conversación.

Sin embargo, también destacó el crecimiento del interés por la Biología Marina, que relacionó con las características geográficas de Magallanes y las oportunidades asociadas a sus fiordos, canales y recursos marítimos.

El rector añadió que la institución cuenta también con formación técnica en el ámbito acuícola, dos áreas que considera relevantes para preparar profesionales y técnicos capaces de incorporarse a las actividades productivas vinculadas al mar.

En este contexto, sostuvo que las decisiones de formación deben considerar tanto las preferencias de los estudiantes como las necesidades actuales y futuras de la región, particularmente en sectores como la acuicultura, la transición energética, la construcción y la logística.

Investigación antártica y soberanía científica: mantener una política de Estado

La investigación en la Antártica y el financiamiento de proyectos científicos en zonas extremas también ocuparon un lugar importante en la entrevista.

Maripani destacó la renovación del financiamiento para el centro de investigación de Puerto Williams, al que identificó como Cape Horn International Center, por un monto de $7.174 millones para cinco años más, de acuerdo con los antecedentes que entregó durante el programa.

El rector valoró la continuidad de estos recursos, considerando que la investigación científica desarrollada desde el extremo sur contribuye al conocimiento del territorio y al posicionamiento de Chile en el ámbito antártico.

“Ese es un acto concreto de soberanía”, sostuvo al referirse al financiamiento del proyecto.

Asimismo, mencionó el proyecto institucional denominado Magallanes Mañana, relacionado con fondos para el desarrollo de la investigación universitaria, que contempla dos grandes ejes: soberanía científica y desarrollo humano. Según explicó, la iniciativa considera $520 millones anuales y cuenta con la posibilidad de un fondo espejo del Gobierno Regional, respecto del cual expresó una valoración positiva sobre la disposición de los consejeros regionales.

Para Maripani, estos instrumentos son relevantes porque permiten sostener capacidades científicas en una zona caracterizada por grandes distancias, baja densidad poblacional y responsabilidades territoriales de alcance nacional.

“El llamado siempre es a que los presupuestos sigan considerando actividades en las zonas extremas, porque todos entendemos que faltan recursos y, bajo esa perspectiva, en las zonas extremas donde la densidad poblacional es baja, donde tenemos enormes territorios donde cuesta más movilizarse, hay recursos que no debieran reducirse”, planteó.

El rector agregó que el financiamiento científico debe complementarse con inversiones en infraestructura, equipamiento y medios que permitan ampliar las campañas antárticas y fortalecer la presencia de investigadores.

En esa línea, también aludió a las sendas de penetración, la renovación de equipamiento de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de capacidades geoespaciales en Magallanes, señalando que estos ámbitos requieren continuidad en las decisiones públicas.

La autoridad universitaria sostuvo que el desafío consiste en mantener una visión de largo plazo que no dependa exclusivamente de anuncios o ceremonias, sino que se traduzca en recursos y proyectos concretos para la región.

Fin de la supervisión especial: una señal positiva, pero sin espacio para bajar la guardia

En materia institucional, Maripani calificó como una noticia importante el término anticipado de la supervisión especial vinculada al plan de sostenibilidad y modernización de la UMAG, dispuesto mediante una resolución de la Superintendencia de Educación Superior.

El rector relacionó este avance con las medidas adoptadas por la comunidad universitaria para enfrentar las dificultades financieras y avanzar en una mayor estabilidad institucional.

También valoró la visita del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo que otorgó cinco años de acreditación a la universidad en un periodo que describió como especialmente complejo para el sistema de educación superior.

Al abordar la importancia de este reconocimiento, Maripani destacó que las universidades regionales deben evaluarse considerando sus condiciones particulares, especialmente cuando desarrollan actividades estratégicas en territorios aislados y de gran extensión.

“Es una Universidad geopolíticamente importante y yo creo que la CNA haya entendido eso me parece muy valioso”, señaló, al referirse al reconocimiento del papel que cumple la institución en Magallanes.

No obstante, advirtió que el término de la supervisión no significa que los desafíos financieros estén definitivamente resueltos. La universidad debe mantener sus esfuerzos para consolidar el equilibrio presupuestario y preparar el próximo proceso de acreditación institucional, previsto para 2028.

“¿Podemos relajarnos? No podemos, porque estamos en un punto de equilibrio muy básico. Que si no dejamos de hacer cosas, uno dice: ya, esto pasó, inmediatamente vuelve a caer en crisis en la institución”, advirtió.

El rector explicó que la sostenibilidad financiera debe ir acompañada de mejoras en distintos indicadores académicos, entre ellos la retención estudiantil, las tasas de titulación y el desarrollo de las carreras técnicas.

Retención estudiantil y titulación entre los desafíos pendientes

Maripani indicó que la universidad ha registrado mejoras en retención y titulación, aunque todavía existen dificultades relacionadas con la permanencia de estudiantes, particularmente a partir del tercer año de algunas carreras.

Entre los factores que requieren análisis, mencionó la situación económica de los jóvenes, quienes en algunos casos deben incorporarse al mundo laboral antes de completar sus estudios.

“Estamos teniendo problemas al tercer año, estamos teniendo pérdidas de alumnos al tercer año y uno se pregunta: ¿y por qué será? Por la situación económica, que los jóvenes, a pesar de que les ha ido bien, dicen: tengo que ir a trabajar, después vuelvo”, explicó.

Frente a este escenario, sostuvo que la institución debe continuar estudiando las causas de la deserción y fortaleciendo los mecanismos de apoyo para que los estudiantes puedan avanzar hasta completar su formación.

El rector vinculó este desafío con el papel de la educación superior en la movilidad social y en el desarrollo de las familias de Magallanes.

“Una persona que estudia le cambia la vida a todos”, afirmó, destacando que el acceso y la permanencia en la educación superior pueden contribuir a mejorar las oportunidades de las personas y sus comunidades.

Magallanes ante nuevas oportunidades productivas

Durante la conversación, el rector también se refirió al escenario económico regional y a las oportunidades que podrían abrirse en sectores como el turismo antártico, la acuicultura y la industria energética.

Maripani señaló que la universidad debe mantenerse preparada para responder a las necesidades de capital humano que surjan de estos procesos, sin perder de vista la importancia de que las actividades productivas se desarrollen de manera ordenada y respetando la normativa vigente.

En particular, mencionó las posibilidades asociadas a la acuicultura, el turismo antártico y los proyectos vinculados al hidrógeno verde en el sector de Cabo Negro.

A su juicio, la existencia de oportunidades económicas debe ir acompañada de planificación, preparación académica y fortalecimiento de las capacidades regionales, para que sus beneficios puedan traducirse en empleo, desarrollo y mejores perspectivas para la población.

Esta mirada, sostuvo, también refuerza la importancia de mantener una universidad regional sólida, con capacidad de formar profesionales y técnicos, generar conocimiento y contribuir a las decisiones estratégicas que afectan a Magallanes.

Aniversario 65: la universidad prepara el cierre de sus actividades

En el tramo final de la entrevista, Maripani se refirió a las actividades programadas para conmemorar los 65 años de la Universidad de Magallanes.

Según explicó, la agenda contempla un acto ecuménico, la entrega de medallas por años de servicio y la cuenta pública institucional, además de actividades internas organizadas por las distintas alianzas universitarias.

El rector valoró la participación de la comunidad universitaria en estas instancias, que buscan reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo de la institución y dar cuenta de los avances y desafíos que enfrenta la casa de estudios.

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