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25 de octubre de 2026

CLUB DE NIÑOS VISITÓ EL VIVERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​Cerca de 35 niños participaron en una salida socioeducativa para conocer el proceso de producción y cuidado de plantas, además de aprender sobre la protección del medioambiente.

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El Club de Niños realizó una visita al Vivero Municipal de Punta Arenas, donde sus integrantes conocieron el trabajo que desarrolla el municipio en la producción y el cuidado de flores y otras especies vegetales destinadas al embellecimiento de los espacios públicos de la comuna.

La jornada contempló un recorrido guiado por las instalaciones, una instancia educativa sobre el crecimiento y los cuidados de las plantas, además de actividades prácticas para aprender sobre su mantención y trasplante.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia del vivero y la oportunidad de que los niños conozcan el trabajo que se realiza durante el año para preparar las especies que adornan distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la primavera y el verano.

Por su parte, Priscila Bravo, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, explicó que la actividad forma parte de los objetivos socioeducativos del Club de Niños, iniciativa que funciona desde hace aproximadamente cinco años y que durante 2026 cuenta con cerca de 40 integrantes. Según indicó, la visita busca promover el cuidado del medioambiente y enseñar a los participantes cómo mantener y trasplantar plantas.

Maximiliano Sotomayor, uno de los niños que participó en la jornada, valoró la experiencia y comentó que le pareció divertida. Entre los aspectos que más llamaron su atención, destacó la gran cantidad de especies que se producen en el vivero.


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