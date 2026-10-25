25 de octubre de 2026
CLUB DE NIÑOS VISITÓ EL VIVERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Cerca de 35 niños participaron en una salida socioeducativa para conocer el proceso de producción y cuidado de plantas, además de aprender sobre la protección del medioambiente.
El Club de Niños realizó una visita al Vivero Municipal de Punta Arenas, donde sus integrantes conocieron el trabajo que desarrolla el municipio en la producción y el cuidado de flores y otras especies vegetales destinadas al embellecimiento de los espacios públicos de la comuna.
La jornada contempló un recorrido guiado por las instalaciones, una instancia educativa sobre el crecimiento y los cuidados de las plantas, además de actividades prácticas para aprender sobre su mantención y trasplante.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia del vivero y la oportunidad de que los niños conozcan el trabajo que se realiza durante el año para preparar las especies que adornan distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la primavera y el verano.
Por su parte, Priscila Bravo, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, explicó que la actividad forma parte de los objetivos socioeducativos del Club de Niños, iniciativa que funciona desde hace aproximadamente cinco años y que durante 2026 cuenta con cerca de 40 integrantes. Según indicó, la visita busca promover el cuidado del medioambiente y enseñar a los participantes cómo mantener y trasplantar plantas.
Maximiliano Sotomayor, uno de los niños que participó en la jornada, valoró la experiencia y comentó que le pareció divertida. Entre los aspectos que más llamaron su atención, destacó la gran cantidad de especies que se producen en el vivero.
La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.
La actualización del sistema de calificación y certificación de COMPIN busca simplificar los procedimientos, evitar la duplicación de documentos y facilitar el acceso a la credencial de discapacidad. Magallanes fue una de las regiones piloto de la iniciativa.