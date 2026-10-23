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23 de octubre de 2026

MUSEO DE LA MEMORIA Y CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL INVITAN A PARTICIPAR DE LA 2DA JORNADA DE MEMORIA, DEMOCRACIA Y CIUDADANIA ESTE SÁBADO 24 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

marialuisaortiz

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y el profesor Baldovino Gómez Alba, presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, abordaron los desafíos de preservar la memoria histórica, fortalecer la educación en derechos humanos y promover la participación de las nuevas generaciones en estas materias.

Durante la conversación, los invitados destacaron la importancia de generar alianzas entre instituciones educativas, organizaciones sociales, sobrevivientes de la dictadura y espacios de memoria. Asimismo, analizaron los riesgos del negacionismo y la necesidad de mantener disponibles los testimonios y documentos históricos para contribuir al conocimiento del pasado y al fortalecimiento de la democracia.

María Luisa Ortiz relevó el interés de los jóvenes por investigar y participar en iniciativas relacionadas con la memoria, mencionando las convocatorias del museo a concursos de tesis y proyectos artísticos que utilizan archivos históricos como fuente de creación. En tanto, Baldovino Gómez Alba valoró la participación de estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Magallanes en actividades desarrolladas en el Estadio Fiscal, destacando el diálogo con sobrevivientes como una instancia de aprendizaje y reconocimiento de sus experiencias.

La representante del Museo de la Memoria también repasó el trabajo de la institución desde su inauguración en 2010, incluyendo el desarrollo de plataformas digitales, la difusión de archivos y testimonios, y nuevos proyectos expositivos vinculados a la historia reciente y los procesos de justicia. Entre estas iniciativas mencionó una exposición sobre Colonia Dignidad y un proyecto conjunto con la organización argentina Memoria Abierta para abordar comparativamente los procesos judiciales posteriores a las dictaduras en Chile y Argentina.

En la entrevista también se abordó la segunda jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía impulsada por la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, que contempla actividades educativas, talleres de actualización pedagógica, visitas guiadas, encuentros con estudiantes y docentes, además de una intervención teatral. Las iniciativas buscan ampliar la comprensión del patrimonio regional, incorporando la historia reciente y las experiencias de quienes vivieron la represión política.

Finalmente, los invitados destacaron la necesidad de mantener espacios de reflexión y participación ciudadana que contribuyan a la convivencia democrática, el respeto por los derechos humanos y la transmisión de la memoria entre generaciones. También hicieron un llamado a promover valores como la paz y la integración, considerados fundamentales para fortalecer el diálogo y la vida democrática en Magallanes.




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CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL INVITA A LA SEGUNDA JORNADA DE MEMORIA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

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