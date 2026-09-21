Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

21 de septiembre de 2026

REPRESENTANTES DE CHILOÉ RELEVAN APORTE DE LOS CHILOTES AL POBLAMIENTO DE MAGALLANES Y PLANTEAN DESAFÍOS HACIA EL BICENTENARIO

Día del trabajador radial

corporacionchiloe

En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, representantes de Chiloé llegaron a Punta Arenas para participar de las actividades vinculadas a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y relevar el papel de los chilotes en el poblamiento de la zona austral. El concejal de Castro y presidente de la Comisión Bicentenario, Enrique Soto Díaz, junto al presidente de la Corporación Cultural y de Desarrollo Universal, Danilo Pozo, destacaron la importancia de recuperar esta historia y fortalecer los lazos entre Chiloé y Magallanes, especialmente de cara a los próximos hitos históricos.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de proyectar esta relación hacia iniciativas concretas en cultura, patrimonio, educación, medio ambiente, gastronomía, música y conectividad. Entre las acciones mencionadas se encuentra la elaboración de acuerdos entre los gobiernos regionales de Chiloé, Magallanes y Aysén, además de un programa cultural que contempla seminarios, conversatorios, lanzamientos de libros y documentales, junto con actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, involucrando a establecimientos educacionales y organizaciones locales.

Los representantes chilotes plantearon además la importancia de incorporar estos procesos históricos en la formación de las nuevas generaciones y de fortalecer la identidad territorial mediante las mallas curriculares. En este contexto, destacaron que el vínculo entre ambos territorios no solo responde a una historia compartida, sino también a desafíos actuales relacionados con la conectividad terrestre, marítima y aérea, proyectando una cooperación de largo plazo hacia el bicentenario y los próximos cien años.



germanflores

​DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJAL GERMÁN FLORES: “NO COMPARTO EL TRASLADO DE UN INTERNO DE ESTA PELIGROSIDAD A NUESTRA REGIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO RESPALDA NUEVO FERIADO REGIONAL POR LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

"Lo hacemos como un reconocimiento a su historia, identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en el territorio austral", afirmó el ministro del Interior.

"Lo hacemos como un reconocimiento a su historia, identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en el territorio austral", afirmó el ministro del Interior.

biministroalvarado
nuestrospodcast
balancefiestas210926

POSITIVO BALANCE DE FIESTAS PATRIAS DESTACA COORDINACIÓN Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD REGIONAL

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
corporacionchiloe

REPRESENTANTES DE CHILOÉ RELEVAN APORTE DE LOS CHILOTES AL POBLAMIENTO DE MAGALLANES Y PLANTEAN DESAFÍOS HACIA EL BICENTENARIO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Comunidades en acción

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN TEXTIL EN RAPA NUI ES PRESENTADO COMO EXPERIENCIA COMUNITARIA PARA MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto_FiestasPatrias_FundaciónIntegra_3

FIESTAS PATRIAS: LLAMAN A RESPETAR LAS DISTINTAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.