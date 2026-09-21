REPRESENTANTES DE CHILOÉ RELEVAN APORTE DE LOS CHILOTES AL POBLAMIENTO DE MAGALLANES Y PLANTEAN DESAFÍOS HACIA EL BICENTENARIO

En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, representantes de Chiloé llegaron a Punta Arenas para participar de las actividades vinculadas a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y relevar el papel de los chilotes en el poblamiento de la zona austral. El concejal de Castro y presidente de la Comisión Bicentenario, Enrique Soto Díaz, junto al presidente de la Corporación Cultural y de Desarrollo Universal, Danilo Pozo, destacaron la importancia de recuperar esta historia y fortalecer los lazos entre Chiloé y Magallanes, especialmente de cara a los próximos hitos históricos.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de proyectar esta relación hacia iniciativas concretas en cultura, patrimonio, educación, medio ambiente, gastronomía, música y conectividad. Entre las acciones mencionadas se encuentra la elaboración de acuerdos entre los gobiernos regionales de Chiloé, Magallanes y Aysén, además de un programa cultural que contempla seminarios, conversatorios, lanzamientos de libros y documentales, junto con actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, involucrando a establecimientos educacionales y organizaciones locales.

Los representantes chilotes plantearon además la importancia de incorporar estos procesos históricos en la formación de las nuevas generaciones y de fortalecer la identidad territorial mediante las mallas curriculares. En este contexto, destacaron que el vínculo entre ambos territorios no solo responde a una historia compartida, sino también a desafíos actuales relacionados con la conectividad terrestre, marítima y aérea, proyectando una cooperación de largo plazo hacia el bicentenario y los próximos cien años.





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