MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ MEJORAMIENTO DE RUTAS EN SECTOR LAGUNA AMARGA DE TORRES DEL PAINE

El Ministerio de Obras Públicas comunicó el inicio de las labores de mejoramiento vial en la comuna de Torres del Paine. Las faenas en terreno, ejecutadas por la empresa Ingeniería Civil Vicente S.A., iniciarán de manera oficial durante la jornada del próximo lunes 21 de septiembre.

La intervención vial se concentrará específicamente en el sector de Laguna Amarga. Según lo informado, las obras abarcan la Ruta Y-160, en el tramo comprendido entre el kilómetro 0,100 y el kilómetro 2,700, además de la Ruta Y-156, desde el kilómetro 0,000 hasta el kilómetro 9,480.

Ante el despliegue de los equipos de trabajo en la zona, las autoridades solicitan a los usuarios respetar la señalética dispuesta en la ruta. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad a planificar sus viajes con anticipación y considerar el uso de vías alternativas.

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