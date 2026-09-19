Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

19 de septiembre de 2026

PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

​La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.

paradamilitar

La Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero fue escenario este 18 de septiembre de la Parada Militar y desfile de Fiestas Patrias en Punta Arenas, actividad que convocó a familias y público que llegaron hasta el centro de la ciudad para presenciar la tradicional ceremonia.

Más de 1.000 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile participaron en el desfile, que incluyó el tradicional paso de las distintas unidades ante las autoridades y la comunidad presente. La jornada también contó con la participación de expresiones vinculadas al baile nacional.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, quien encabezó la actividad junto a representantes de las instituciones participantes. El desfile formó parte de las actividades oficiales de Fiestas Patrias desarrolladas este 18 de septiembre en Punta Arenas.

La Parada Militar constituye una de las actividades tradicionales de la celebración de Fiestas Patrias en la capital regional, reuniendo cada año a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la comunidad en torno a una jornada que combina el carácter cívico y militar de esta conmemoración.


actividad física

FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES: RECOMIENDAN MANTENERSE ACTIVOS Y COMPLEMENTAR LAS CELEBRACIONES CON ACTIVIDAD FÍSICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.

​La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.

paradamilitar
nuestrospodcast
img 1

BONO DE $30 MIL POR HIJO COMIENZA A PAGARSE Y BENEFICIARÁ A CERCA DE 19 MIL NIÑOS EN MAGALLANES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
paradamilitar

PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
FIESTAS PATRIAS DKT LRMCOMUNICACIONES 2

FIESTAS PATRIAS Y SALUD SEXUAL: RECOMIENDAN MANTENER EL USO CORRECTO DE ANTICONCEPTIVOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Encuentro de Oposición Regional

​DECLARACIÓN PÚBLICA | OPOSICIÓN DE MAGALLANES PLANTEA ARTICULACIÓN REGIONAL ANTE ESCENARIO DE CRISIS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.