PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

La Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero fue escenario este 18 de septiembre de la Parada Militar y desfile de Fiestas Patrias en Punta Arenas, actividad que convocó a familias y público que llegaron hasta el centro de la ciudad para presenciar la tradicional ceremonia.

Más de 1.000 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile participaron en el desfile, que incluyó el tradicional paso de las distintas unidades ante las autoridades y la comunidad presente. La jornada también contó con la participación de expresiones vinculadas al baile nacional.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, quien encabezó la actividad junto a representantes de las instituciones participantes. El desfile formó parte de las actividades oficiales de Fiestas Patrias desarrolladas este 18 de septiembre en Punta Arenas.

La Parada Militar constituye una de las actividades tradicionales de la celebración de Fiestas Patrias en la capital regional, reuniendo cada año a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la comunidad en torno a una jornada que combina el carácter cívico y militar de esta conmemoración.

​

