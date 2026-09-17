COGRID REGIONAL COORDINA ESTRATEGIA ESTIVAL 2026-2027 Y REVISA PROYECTOS PREVENTIVOS PARA MAGALLANES

​ Con el propósito de instalar y coordinar las acciones estratégicas en las fases de mitigación y preparación ante los riesgos de la temporada estival 2026-2027, los 24 integrantes del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Regional sostuvieron una sesión de trabajo en el Salón O’Higgins del Edificio Magallanes.



Durante la jornada, encabezada por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el Gobernador Regional, Jorge Flies; y el Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, se presentó formalmente la cartera de iniciativas elaborada por los municipios de la zona. Estas propuestas avanzan hacia la votación del COGRID para acceder al financiamiento del 2% del presupuesto de emergencia del Gobierno Regional (GORE), destinado a fortalecer la prevención local.



Al respecto, la Delegada Presidencial Ericka Farías destacó la importancia de actuar con anticipación en el territorio: "Tuvimos una importante sesión de Cogrid regional, con la finalidad de analizar el plan preventivo para los posibles incendios forestales que puedan ocurrir en nuestra región. Además, analizamos una importante cartera de proyectos que pudiesen servir a las 11 comunas de nuestra región, con la finalidad de prevenir ciertos eventos de la naturaleza, que pudiesen afectar o poner en riesgo a la población".



En la misma línea, el Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, enfatizó el carácter sistemático de estas instancias preventivas del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED): "Esta es una de las convocatorias periódicas del servicio para articular el COGRID, tanto en época invernal como estival. En esta ocasión, estamos focalizando el trabajo en el combate contra incendios forestales, que constituye nuestra principal amenaza durante el verano. Paralelamente, avanzamos en una instancia clave como es el sometimiento a votación de esta cartera de proyectos al 2% del GORE, respondiendo a los requerimientos de mitigación de nuestras 10 municipalidades".







Finalmente, la sesión permitió revisar los planes de contingencia sectoriales en turismo, vialidad y servicios básicos, además de profundizar en los aspectos técnicos del Plan Regional de Incendios Forestales. Sobre este punto, el Director Regional de CONAF, John Revello, hizo un llamado directo a la corresponsabilidad ciudadana: "Presentamos ante la mesa del COGRID el plan regional enmarcado en la estrategia nacional para esta temporada. Es un trabajo fundamentalmente preventivo, donde monitoreamos la acumulación de vegetal tras un invierno moderado y la baja de humedad. Por ello, hacemos un llamado firme a la comunidad a colaborar preservando la naturaleza y evitando absolutamente el uso del fuego en áreas protegidas o espacios abiertos que puedan generar un riesgo".



