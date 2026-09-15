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15 de septiembre de 2026

ANTONIA CALISTO Y VÍCTOR YAYA, LOS JUECES DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE QUE ESTARÁN EN TODE PUQ

Dos jueces de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile (SODEUCH) estarán presentes en el torneo escolar de debate más grande de la Patagonia.

Calisto + Yaya

Antonia Calisto (estudiante de Derecho) y Víctor Yaya (Egresado de Derecho) son coordinadores de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile, quienes por segundo año consecutivo se hacen presentes en tierras australes tanto para hacer patria como para fortalecer el torneo más relevante de la temporada en Magallanes.

Yaya tiene un extenso currículum en debate, además de sus actuales labores como Co-Coordinador Académico de la SODEUCH, es integrante activo de la Asociación Chilena de Debate (ACHDE), se desempeña como docente de debate y argumentación; entre sus logros cuenta con el título de Subcampeón Nacional de Debate Universitario "Condes 2026", Mejor Orador del Torneo Universitario "UAndes 2023", Campeón del torneo "Uniandino" en la categoría escolar, Bogotá 2018; y además ha participado en la organización del "II Encuentro de Debate Escolar Colombia 2021".

Por su parte, Calisto es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, actual directora de la SODEUCH. Ha participado activamente en el circuito nacional de debate, siendo campeona de "INTERSIP 2022", semifinalista de "Mixto 2023", "TONAVI 2025", "CONDES 2026" y "TODISC 2026", y finalista de "INACAP 2024" y "TOPUCC 2024". Ha destacado individualmente como oradora, en "CONDES" fue 10.ª mejor oradora, en TODISC 8.ª mejor oradora y 6.ª en TOPUCC 2026. Ha sido jueza en múltiples torneos, como "Vitacura", "UNAB", "IdeaPaís", "San Francisco Javier" de Puerto Montt, Torneos SIP y en TODE PUQ 2025. Se desempeña como formadora y capitana de equipos escolares de debate. 

Con la presencia de estos jóvenes se robustece el equipo de personas que definirán los resultados del torneo que tiene 26 equipos confirmados, 2 de ellos provenientes de Villa Alemana, Región de Valparaíso, y varias sorpresas para el circuito local. La competencia se celebrará los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre, en dependencias del INSUCO y del Colegio Pierre Faure, respectivamente.

Miguel Borquez

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