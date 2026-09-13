DEDECON RECUERDA DERECHOS DE EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES ANTE FISCALIZACIONES DURANTE FIESTAS PATRIAS

Durante Fiestas Patrias suelen aumentar las ferias costumbristas y eventos en los que participan emprendedores y comerciantes, junto con las fiscalizaciones destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Desde la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) recordaron que estos procedimientos deben realizarse dentro del marco establecido por la legislación y que los contribuyentes mantienen sus derechos durante una revisión.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que una fiscalización no implica que desaparezcan las garantías de quienes son objeto de una revisión. Entre ellas se encuentran el derecho a recibir un trato respetuoso, conocer el motivo y alcance de las actuaciones, acceder a información clara sobre el procedimiento y presentar antecedentes y argumentos.

Asimismo, desde DEDECON explicaron que las actuaciones de fiscalización deben desarrollarse dentro de los procedimientos y plazos establecidos por la normativa. Los requerimientos de información deben estar relacionados con las materias que están siendo revisadas, de acuerdo con las facultades que la legislación entrega a la autoridad.

La institución también recordó que existen mecanismos para reclamar o solicitar la intervención de las instituciones correspondientes cuando una persona considera que sus derechos no han sido debidamente resguardados. En este sentido, DEDECON dispone de servicios gratuitos de orientación y apoyo especializado para personas y empresas que tengan dudas sobre sus derechos o enfrenten situaciones vinculadas a procesos de fiscalización.

Las personas interesadas pueden acceder a estos servicios a través del sitio web de la Defensoría del Contribuyente y también solicitar orientación en las oficinas de ChileAtiende.

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