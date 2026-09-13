Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

13 de septiembre de 2026

DEDECON RECUERDA DERECHOS DE EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES ANTE FISCALIZACIONES DURANTE FIESTAS PATRIAS

​La Defensoría del Contribuyente llamó a informarse sobre las garantías que contempla la legislación tributaria durante los procesos de fiscalización, especialmente en un periodo en que aumentan las ferias costumbristas y actividades comerciales.

Dedecon

Durante Fiestas Patrias suelen aumentar las ferias costumbristas y eventos en los que participan emprendedores y comerciantes, junto con las fiscalizaciones destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Desde la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) recordaron que estos procedimientos deben realizarse dentro del marco establecido por la legislación y que los contribuyentes mantienen sus derechos durante una revisión.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que una fiscalización no implica que desaparezcan las garantías de quienes son objeto de una revisión. Entre ellas se encuentran el derecho a recibir un trato respetuoso, conocer el motivo y alcance de las actuaciones, acceder a información clara sobre el procedimiento y presentar antecedentes y argumentos.

Asimismo, desde DEDECON explicaron que las actuaciones de fiscalización deben desarrollarse dentro de los procedimientos y plazos establecidos por la normativa. Los requerimientos de información deben estar relacionados con las materias que están siendo revisadas, de acuerdo con las facultades que la legislación entrega a la autoridad.

La institución también recordó que existen mecanismos para reclamar o solicitar la intervención de las instituciones correspondientes cuando una persona considera que sus derechos no han sido debidamente resguardados. En este sentido, DEDECON dispone de servicios gratuitos de orientación y apoyo especializado para personas y empresas que tengan dudas sobre sus derechos o enfrenten situaciones vinculadas a procesos de fiscalización.

Las personas interesadas pueden acceder a estos servicios a través del sitio web de la Defensoría del Contribuyente y también solicitar orientación en las oficinas de ChileAtiende.


LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL (5)

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL REUNIÓ A SANTO TOMÁS, SECTOR PRIVADO Y EMPRENDEDORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Leer Más

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

WhatsApp Image 2026-09-12 at 14
nuestrospodcast
Dedecon

DEDECON RECUERDA DERECHOS DE EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES ANTE FISCALIZACIONES DURANTE FIESTAS PATRIAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Dedecon

DEDECON RECUERDA DERECHOS DE EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES ANTE FISCALIZACIONES DURANTE FIESTAS PATRIAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
El equipo ejecutor junto al alcalde Patricio Fernández

UMAG DESARROLLA PROTOTIPO PARA EVITAR CONGELAMIENTO DE CAÑERÍAS DE AGUA POTABLE EN CABO DE HORNOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
circodelsur

CIRCO DEL SUR PRESENTA “EL GRAN CIRCO PLATINIUM - LA CHILENIDAD” CON FUNCIONES ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.