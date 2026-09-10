ESTE SÁBADO: CIRCO DEL SUR OFRECERÁ DOS FUNCIONES DE “EL GRAN CIRCO PLATINUM: LA CHILENIDAD”

Con más de una década de trayectoria en Magallanes, Circo del Sur continúa desarrollando su trabajo en torno a la formación, el circo social y la creación de espectáculos, consolidando una propuesta que busca acercar esta disciplina artística a distintas comunidades de la región.

Así lo explicó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la codirectora de Circo del Sur, Karin Marincovich, quien repasó los orígenes de la agrupación y adelantó las actividades que se están desarrollando durante septiembre, mes dedicado al circo chileno.

Marincovich recordó que Circo del Sur nació en diciembre de 2013, inicialmente vinculado a un proyecto de seguridad ciudadana desarrollado en la Escuela Manuel Bulnes. Desde entonces, la organización ha transitado por distintos espacios de Punta Arenas hasta establecerse, desde diciembre de 2021, en su actual sede de calle O'Higgins 655.

“Circo del Sur nace allá por diciembre del año 2013. Nosotros comenzamos con un posicionamiento en la Escuela Manuel Bulnes. En ese tiempo con un FNDR de Seguridad Ciudadana, a través de la agrupación La Vecindad, partimos así nosotros, muy desde el voluntariado”, relató.

Según explicó, uno de los principales desafíos desde los comienzos fue generar una instancia permanente de circo en la región, permitiendo que las personas pudieran acceder a esta disciplina durante todo el año.

“Siempre fue el desafío permanecer en la región, como tener instancias que pudiera la gente acceder en cualquier época del año”, señaló.

Actualmente, Circo del Sur desarrolla tres grandes líneas de trabajo: formación, circo social y espectáculos. En materia formativa, cuenta con talleres regulares y espacios de profesionalización dirigidos tanto a agentes de circo de la región como a distintas comunidades.

Su sede dispone de equipamiento para disciplinas como telas aéreas, trapecio, lira, monociclo y otras especialidades, además de un espacio escénico con capacidad para recibir hasta 120 personas.

A ello se suma el trabajo territorial desarrollado por la organización. Marincovich destacó que durante los años de funcionamiento han conseguido llegar a distintas comunas de Magallanes, incluyendo sectores rurales y comunidades apartadas.

“El año pasado logramos llegar, a lo largo obviamente de todos los años, a 11 comunas de la región. Llegando como a hartos rincones, Puerto Williams, Cerro Sombrero, un montón de lugares que la verdad es que, bueno, si no era por el circo, yo no conocía, que son espacios que son rurales, lugares de la región en donde hay comunidades quizás más pequeñas, pero que están haciendo soberanía también en Magallanes”, expresó.



Una mirada distinta al circo tradicional



Durante la entrevista, la codirectora también explicó que Circo del Sur busca desarrollar una propuesta vinculada al llamado circo contemporáneo, diferenciándose de la imagen tradicional asociada exclusivamente a las carpas, payasos y números independientes.

“Nosotros con Circo del Sur venimos a proponer un circo, un nuevo circo o circo contemporáneo. Una corriente que en Chile tiene alrededor de 30 años, es bastante nuestra y justamente es una corriente que busca un poco abastecerse de otras disciplinas, por ejemplo de herramientas de la danza, herramientas del teatro para generar una propuesta escénica como bastante más diversa”, sostuvo.

Esta mirada permite integrar diferentes disciplinas y lenguajes escénicos dentro de una misma propuesta, en lugar de limitarse a una sucesión de números independientes.

La formación también se ha nutrido de experiencias nacionales. Entre ellas, Marincovich destacó las convenciones de circo organizadas en Magallanes y los procesos formativos realizados fuera de la región.

En julio de este año, la agrupación realizó la duodécima versión de la Convención de Circo Fin del Mundo, instancia que permite reunir artistas y referentes de distintas disciplinas.

Asimismo, recordó que en 2017 integrantes de Circo del Sur viajaron hasta Santiago para formarse en Circo del Mundo, experiencia que permitió incorporar nuevos conocimientos y herramientas a la actividad desarrollada en Magallanes.

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“El Gran Circo Platinum: La Chilenidad”



En materia de creación, uno de los principales proyectos de Circo del Sur es El Gran Circo Platinum, propuesta que nació en 2018 y que cada año incorpora una temática particular.

La versión presentada durante septiembre lleva por nombre “La Chilenidad” y busca unir la experiencia del circo contemporáneo con música y elementos vinculados a la cultura nacional.

“Este año en particular se cumplen 10 años justo que nosotros creamos nuestra primera obra, que fue la Chilenidad en el año 2016 (...) en donde tomamos música chilena y se crearon distintos números a partir de ello. Que hoy día el Platinum tiene esa temática, entonces hoy día estamos desarrollando una propuesta totalmente chilena con un repertorio musical variado, pero de música de músicos chilenos, músicos de antaño”, explicó.

El espectáculo incorpora disciplinas como ula ula, telas aéreas, equilibrio y monociclo, además de distintas sorpresas y un cierre con cuecas.

“Es una propuesta bastante distinta a lo que hemos estado haciendo, porque involucra también esta corriente más popular o más folclórica”, destacó Marincovich.

La creación también recoge parte de la historia de quienes integran el elenco, varios de ellos vinculados previamente a agrupaciones y expresiones folclóricas.



Doble función este sábado



La actividad central para este fin de semana contempla dos funciones de El Gran Circo Platinum: La Chilenidad, programadas para este sábado 12 de septiembre en el espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O'Higgins 655.

Las presentaciones se realizarán a las 17:00 y 20:00 horas, con un valor de $5.000 por persona, incluyendo a los niños desde los dos años debido a que ocupan un asiento.

La propuesta está dirigida a público familiar y, de acuerdo con Marincovich, busca reunir a distintas generaciones en torno a la música, las acrobacias y las artes escénicas.

“Es un espectáculo totalmente familiar. La verdad es que nos vemos que hay familias completas, que van primos, abuelos, tíos y también las personas adultas también las disfrutan mucho por el tema de las músicas”, comentó.

Durante los últimos días, el espectáculo también ha llegado a establecimientos educacionales de Punta Arenas, incluyendo las escuelas Portugal, 18 de Septiembre, Villa Las Nieves y Argentina.

La iniciativa busca acercar el circo a niños y niñas que eventualmente no tienen acceso habitual a este tipo de espectáculos.

Para adquirir entradas y consultar disponibilidad para las funciones de este sábado, Circo del Sur habilitó el WhatsApp +56 9 5674 7680. También es posible conocer las actividades y la trayectoria de la organización a través de sus plataformas digitales y su sitio web oficial.





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