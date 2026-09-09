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9 de septiembre de 2026

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES EN MAGALLANES Y ABORDA AGENDA REGIONAL, SOBERANÍA Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Buenos días región

seremigobierno

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, realizó un balance de la reciente presencia de autoridades del nivel central en la región, destacando la visita del Presidente de la República y de distintos ministros, además de abordar proyectos de infraestructura, vivienda, seguridad, soberanía y el vínculo del Gobierno con las organizaciones sociales.

Roa valoró especialmente que durante las últimas semanas se haya registrado una presencia constante de autoridades nacionales en Magallanes, señalando que esto permite conocer directamente las particularidades del territorio y avanzar en una gestión con mayor enfoque regional.

Es muy importante que las autoridades desde nivel central puedan darse el tiempo para poder conocer nuestra región. Nuestra región es una región extrema, pero también es una región estratégica geopolíticamente”, sostuvo.

En esa línea, explicó que uno de los principales desafíos para quienes llegan desde Santiago es comprender las distancias y dificultades de conectividad existentes en la zona austral, especialmente cuando se trata de trasladarse hacia localidades como Puerto Williams.

Muchas veces cuando las autoridades solamente están en Santiago no comprenden bien de que una distancia que puede significar solamente dos horas allá acá puede significar cuatro, cinco, seis horas. Tomar un ferry para poder llegar hasta un lugar”, señaló.


Balance del gabinete regional

Respecto de la reunión sostenida por el Presidente con autoridades regionales, parlamentarios y alcaldes, el seremi calificó la instancia como provechosa y destacó que permitió transmitir directamente las principales inquietudes y necesidades de Magallanes.

Según explicó, el mandatario tomó apuntes durante la jornada y posteriormente abordó varios de los temas planteados durante sus actividades públicas en Punta Arenas.

Estas instancias también son muy provechosas para tener un mapeo completo de lo que está pasando en las regiones”, afirmó Roa.

Consultado por las críticas de algunos consejeros regionales y concejales respecto de la falta de espacios para participar en estas agendas, el seremi reconoció que se trata de un desafío pendiente, aunque puso en valor la visita presidencial.

Siempre la agenda del Presidente es acotada”, indicó, agregando que espera que en futuras instancias puedan participar también otras autoridades locales. “Yo creo que en ese sentido tenemos que entender que hoy día el Presidente está en otra posición y el hecho de que podamos tenerlo dentro de nuestra región ya es un avance significativo”, manifestó.


Obras y proyectos anunciados para Magallanes

Durante la entrevista, Ángel Roa también repasó algunos de los principales hitos de la agenda presidencial y ministerial en la región.

Entre ellos mencionó el avance de las obras de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, infraestructura que, según lo informado durante la visita, presenta cerca de un 99% de avance, con la expectativa de que pueda ser entregada durante enero del próximo año.

Asimismo, destacó la instalación de la primera piedra del proyecto de luminarias en el acceso al aeropuerto, iniciativa que calificó como largamente esperada por la comunidad.

Otro de los anuncios abordados fue la continuidad de los trabajos asociados a la ruta Vicuña-Yendegaia, respecto de la cual el seremi aseguró que existen recursos comprometidos para las próximas etapas, mientras que la continuidad posterior dependerá de la discusión presupuestaria en el Congreso.

En materia habitacional, destacó además el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional que contempla cerca de 7.500 viviendas para Magallanes entre 2027 y 2032, con un esquema de financiamiento que considera aportes tanto del nivel central como del GORE.

Roa calificó esta iniciativa como “muy significativa también para las familias de Magallanes”.


“Una región estratégica” frente al debate por el Estrecho

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la reciente controversia relacionada con declaraciones provenientes de Argentina respecto de la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

El seremi sostuvo que la presencia del Presidente en actividades vinculadas a la Armada adquiere especial relevancia considerando el carácter estratégico de Magallanes y su conexión con el territorio antártico.

Nuestra región es una zona estratégica y clave, a mi parecer, para el desarrollo del país en los próximos años, en la puerta que nosotros tenemos hacia el territorio antártico”, afirmó.

Respecto de la controversia diplomática, Roa señaló que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores conducir este tipo de materias, pero enfatizó la posición del Gobierno chileno.

El Estrecho es chileno desde la boca oriental hasta la boca occidental. Y eso como Gobierno lo vamos a decir en todas las instancias que sean necesarias, con la prudencia correspondiente, pero también con la firmeza que es necesaria para mostrar y relevar algo que dicen los tratados de 1881 y de 1984”, expresó.


Gobierno destaca vínculo con organizaciones sociales

Finalmente, el seremi abordó su trabajo con juntas de vecinos y organizaciones sociales de la región, señalando que su función no se limita a la vocería y coordinación comunicacional del Gobierno.

En ese contexto, destacó el vínculo generado con dirigentes del Barrio 18 de Septiembre, que durante este mes conmemora 70 años desde su creación.

Esa es otra arista de mi rol como vocero. No es solamente estar en los medios de comunicación o coordinar comunicaciones internas, es también estar muy de la mano con lo que son las organizaciones sociales”, explicó.

Roa destacó además el papel que cumplen los dirigentes vecinales como articuladores entre las comunidades y el Estado, especialmente en situaciones donde las familias requieren orientación o gestión para acceder a respuestas de los distintos servicios públicos.

En la misma línea, valoró la reciente entrega de más de 65 millones de pesos a 27 organizaciones sociales de la región, cuyos proyectos abarcan áreas como adultos mayores, seguridad barrial, Parkinson y salud mental adolescente.

Nos parece muy relevante el poder apoyar a cada una de estas organizaciones que generalmente trabajan con muy pocos recursos, haciendo mucho”, concluyó.


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SEREMI DE VIVIENDA ANUNCIA PROYECCIÓN DE 7.500 VIVIENDAS PARA MAGALLANES EN NUEVO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN JUNTO AL GORE

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