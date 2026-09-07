AMENAZAS, DAÑOS Y AGRESIÓN A FUNCIONARIO TERMINAN CON DOS DETENIDOS Y HALLAZGO DE 50 PLANTAS DE CANNABIS EN PUNTA ARENAS

Dos personas fueron detenidas durante la noche de este domingo 6 de septiembre tras protagonizar un violento procedimiento policial en Punta Arenas, luego de ser denunciadas por daños y amenazas con armas blancas en contra de una vecina. Durante la diligencia, además, Carabineros encontró un sistema de cultivo indoor con 50 plantas de cannabis sativa al interior de uno de los domicilios.

El procedimiento se originó cuando personal de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un inmueble ubicado en calle Almirante Villarroel, tras recibir un llamado por un procedimiento relacionado con amenazas con arma blanca.

En el lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con la víctima, quien relató que, minutos antes, dos de sus vecinos habrían provocado daños tanto en su domicilio como en su vehículo.

De acuerdo con los antecedentes entregados a Carabineros, ambos sujetos posteriormente abandonaron el inmueble, momento en que habrían amenazado a la mujer utilizando armas blancas.

Sin embargo, la situación escaló cuando los individuos advirtieron la presencia de los funcionarios policiales que se encontraban atendiendo el procedimiento.

Según los antecedentes preliminares, ambos sujetos comenzaron a amenazar de muerte a los carabineros, mientras uno de ellos se aproximó con la intención de agredir a los funcionarios.

Ante esta situación, el individuo fue reducido por el personal policial, aunque opuso una tenaz resistencia al procedimiento, llegando a lesionar a uno de los carabineros en el rostro y en una de sus manos.

Mientras se desarrollaba la intervención, el segundo involucrado ingresó al domicilio, siendo posteriormente detenido por personal policial.

Fue precisamente al interior del inmueble donde los funcionarios se percataron de la existencia de un sistema de cultivo indoor, encontrando en una de las habitaciones un total de 50 plantas de cannabis sativa.

De esta manera, el procedimiento inicialmente generado por la denuncia de daños y amenazas terminó además con el hallazgo de este cultivo al interior del domicilio, situación que quedó incorporada a los antecedentes de la diligencia policial.

Ambos individuos fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia. Durante este lunes 7 de septiembre pasarán a su respectivo control de detención, instancia en la que se determinará su situación procesal y los eventuales cargos que serán formalizados por el Ministerio Público.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, las circunstancias en que se produjeron los daños denunciados, las amenazas con armas blancas, la agresión al funcionario policial y las responsabilidades asociadas al cultivo de cannabis encontrado al interior del inmueble.