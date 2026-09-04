DESDE RECUPERAR UN INVERNADERO PARA PERSONAS MAYORES HASTA FORTALECER LA GASTRONOMÍA DE PUERTO EDÉN: SEIS PROYECTOS DE MAGALLANES GANARON EL FONDO CONCURSABLE DE AQUACHILE

En Puerto Edén, un grupo de mujeres artesanas busca fortalecer sus emprendimientos gastronómicos a partir de recetas y saberes locales. En Puerto Natales, personas mayores recuperarán un invernadero en desuso para convertirlo en un espacio de cultivo y encuentro. Y en Punta Arenas, una comunidad Kawésqar desarrollará un proyecto destinado a preservar y transmitir parte de su identidad a través del trabajo textil.



Son algunas de las seis iniciativas seleccionadas este año en Magallanes por el Fondo Concursable de AquaChile, que en conjunto beneficiarán directamente a 687 personas de Natales y Punta Arenas. La convocatoria formó parte de la octava versión del Fondo Concursable de AquaChile, que este año recibió 1.024 postulaciones y seleccionó 70 proyectos a nivel nacional.



Para definir la distribución de proyectos por región y comuna, el jurado consideró el número de postulaciones admisibles en cada territorio, con el objetivo de resguardar una adecuada proporcionalidad entre las iniciativas presentadas y las seleccionadas. Esta distribución se ponderó junto con los demás criterios de evaluación: impacto, consistencia del proyecto e innovación.



Uno de los proyectos corresponde a la agrupación Manos Creadoras de Puerto Edén, que desarrollará "Sabores y Saberes de Puerto Edén, Cocinando entre artesanas". La propuesta contempla tres talleres para compartir conocimientos y recetas entre mujeres que, junto con dedicarse a la artesanía, han desarrollado emprendimientos vinculados a la gastronomía.



A través de preparaciones como ceviches, empanadas y repostería, la iniciativa busca ampliar sus herramientas y generar nuevas oportunidades de desarrollo en una localidad donde el acceso a instancias de capacitación está fuertemente condicionado por el aislamiento geográfico.



En Puerto Natales, el Club Adulto Mayor Jesús Nazareno fue seleccionado con "Sembrando Bienestar", proyecto que permitirá recuperar un invernadero deteriorado del Condominio de Viviendas Tuteladas Natales 1. El espacio será utilizado para cultivar hortalizas, hierbas aromáticas y flores, además de generar nuevas instancias de encuentro y participación para las personas mayores residentes.



En tanto, en Punta Arenas, la Comunidad Indígena Kawésqar Canoeros Australes impulsará "Kawésqar, Hilos de la Memoria", orientado a rescatar y poner en valor elementos de su identidad cultural mediante la confección de prendas y accesorios. El proyecto contempla equipamiento y materiales textiles, junto con acciones destinadas a fortalecer la transmisión de conocimientos entre generaciones y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo.



"Quiero agradecer profundamente a AquaChile por confiar y apoyar a nuestra comunidad a través de este importante proyecto. Este aporte significa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones y el trabajo de nuestra comunidad. Valoramos enormemente este compromiso con nuestro territorio y con los pueblos originarios de la Región de Magallanes", comentó Marco Coñuecar, presidente de la Comunidad Indígena Kawésqar Canoeros Australes.



A estas propuestas se suman otras iniciativas sociales y comunitarias, entre ellas el fortalecimiento de una cocina utilizada para actividades solidarias en Punta Arenas. En total, tres de los proyectos seleccionados corresponden a Natales y tres a Punta Arenas.



Francisco Sandoval, gerente de Comunidades de AquaChile, destacó especialmente la diversidad de iniciativas levantadas en Magallanes. "Hay algo muy propio de esta región en los proyectos que fueron seleccionados. Vemos organizaciones que buscan cuidar a sus personas mayores, mantener vivos conocimientos y tradiciones, generar oportunidades en localidades aisladas y fortalecer espacios que cumplen un rol social importante. Son iniciativas distintas entre sí, pero muy conectadas con la identidad y la vida cotidiana de Magallanes", sostuvo.



Las organizaciones seleccionadas serán reconocidas próximamente en una ceremonia de premiación en la región, antes de comenzar la implementación de sus proyectos.