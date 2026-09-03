TURISMO ANTÁRTICO IMPULSA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: ANTARCTICA21 APORTARÁ USD 574 MILLONES AL 2036

Un informe de impacto económico elaborado por la consultora Econsult Capital reveló el aporte socioeconómico y estratégico de Antarctica21, compañía chilena pionera en turismo de expedición marítima y aérea a la Antártica.





"Este estudio nos ayuda a dimensionar con rigor técnico el alcance real de nuestra operación y entender cómo nos proyectamos hacia el futuro. En Antarctica21 nacimos en Magallanes y nuestro compromiso con la zona es absoluto. Estamos convencidos de que el turismo sustentable y de alto valor no solo es un motor de dinamismo económico e inversión para la región, sino también una plataforma estratégica que consolida a Magallanes y a Chile como la puerta de entrada al continente antártico", planteó la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo

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El informe identifica tres dimensiones principales de impacto: gasto turístico de alto valor, retorno económico de los incentivos tributarios y contribución fiscal acumulada.





Antarctica21 ha generado USD 13,5 millones en impuestos en los últimos 19 años, el equivalente a 2,8 CESFAM urbanos (de cerca de 20.000 pacientes). Entre 2007 y 2026, cada peso de beneficio e incentivo tributario recibido por la empresa bajo la Ley Navarino se multiplicó 2,72 veces en inversiones, 2,44 veces en impacto directo y 2,95 veces en impacto indirecto para la economía, totalizando en el período USD 242 millones.

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Además, un turista de alto poder adquisitivo de Antarctica21 gasta en promedio USD 646,4 diarios, ocho veces más que un turista promedio en Chile (USD 80,8), y multiplica hasta por 12 el consumo en cultura, entretenimiento y comercio local.





Proyección para la próxima década





Según el estudio, la compañía generará un impacto económico de USD 574 millones entre 2026 y 2036, equivalente a cerca del 26% del PIB regional de Magallanes de 2025, consolidando a la zona como el principal polo de acceso antártico a nivel global.

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La proyección se sustenta en el fortalecimiento del modelo de aerocruceros y en la incorporación de infraestructura de punta, como el Magellan Discoverer, el primer crucero de expedición polar híbrido-eléctrico de América, que está en su última fase de construcción y considera una inversión de USD 89,3 millones.

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Además de su impacto económico, la consultora resaltó el rol de Chile como país-puente antártico, con Punta Arenas como plataforma de acceso para delegaciones de 22 países que viajan a la Antártica.