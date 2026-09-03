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3 de septiembre de 2026

TURISMO ANTÁRTICO IMPULSA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: ANTARCTICA21 APORTARÁ USD 574 MILLONES AL 2036

​Informe de Econsult Capital destaca el rol clave de la empresa pionera en aerocruceros antárticos para el desarrollo de la Región de Magallanes, fortaleciendo el rol de Punta Arenas como principal puerta de entrada al Continente Blanco.

antarctica21
Un informe de impacto económico elaborado por la consultora Econsult Capital reveló el aporte socioeconómico y estratégico de Antarctica21, compañía chilena pionera en turismo de expedición marítima y aérea a la Antártica.

"Este estudio nos ayuda a dimensionar con rigor técnico el alcance real de nuestra operación y entender cómo nos proyectamos hacia el futuro. En Antarctica21 nacimos en Magallanes y nuestro compromiso con la zona es absoluto. Estamos convencidos de que el turismo sustentable y de alto valor no solo es un motor de dinamismo económico e inversión para la región, sino también una plataforma estratégica que consolida a Magallanes y a Chile como la puerta de entrada al continente antártico", planteó la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo.

El informe identifica tres dimensiones principales de impacto: gasto turístico de alto valor, retorno económico de los incentivos tributarios y contribución fiscal acumulada.

Antarctica21 ha generado USD 13,5 millones en impuestos en los últimos 19 años, el equivalente a 2,8 CESFAM urbanos (de cerca de 20.000 pacientes).  Entre 2007 y 2026, cada peso de beneficio e incentivo tributario recibido por la empresa bajo la Ley Navarino se multiplicó 2,72 veces en inversiones, 2,44 veces en impacto directo y 2,95 veces en impacto indirecto para la economía, totalizando en el período USD 242 millones.

Además, un turista de alto poder adquisitivo de Antarctica21 gasta en promedio USD 646,4 diarios, ocho veces más que un turista promedio en Chile (USD 80,8), y multiplica hasta por 12 el consumo en cultura, entretenimiento y comercio local.

Proyección para la próxima década

Según el estudio, la compañía generará un impacto económico de USD 574 millones entre 2026 y 2036, equivalente a cerca del 26% del PIB regional de Magallanes de 2025, consolidando a la zona como el principal polo de acceso antártico a nivel global.

La proyección se sustenta en el fortalecimiento del modelo de aerocruceros y en la incorporación de infraestructura de punta, como el Magellan Discoverer, el primer crucero de expedición polar híbrido-eléctrico de América, que está en su última fase de construcción y considera una inversión de USD 89,3 millones.

Además de su impacto económico, la consultora resaltó el rol de Chile como país-puente antártico, con Punta Arenas como plataforma de acceso para delegaciones de 22 países que viajan a la Antártica.
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