GOBERNADOR MARÍTIMO ABORDA SEGURIDAD, FISCALIZACIÓN Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN LAS AGUAS DE MAGALLANES

El Capitán de Navío Litoral Francisco Arias Larraín, Gobernador Marítimo de Punta Arenas, destacó el trabajo que desarrolla la autoridad marítima en la Región de Magallanes, poniendo especial énfasis en las labores de búsqueda y salvamento, control del tráfico marítimo, fiscalización, protección medioambiental y coordinación con otros organismos del Estado.

La autoridad participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que también se refirió a la conmemoración de los 178 años de la especialidad del Litoral, cumplidos este domingo 30 de agosto.

En ese contexto, explicó que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), organismo dependiente de la Armada de Chile, mantiene presencia a lo largo del país mediante gobernaciones marítimas y capitanías de puerto. En Magallanes, el despliegue considera las gobernaciones marítimas de Punta Arenas, Puerto Williams y la jurisdicción correspondiente a la Antártica Chilena, además de distintas capitanías y personal desplegado en sectores apartados.

“Nosotros cumplimos 178 años este domingo, el 30 de agosto. Casi nacimos con la patria”, señaló Arias Larraín al abordar la trayectoria de la especialidad y su evolución desde la creación del primer capitán de puerto en Valparaíso.

El Gobernador Marítimo explicó que el escalafón del Litoral cumple funciones vinculadas a la seguridad marítima, búsqueda y salvamento, fiscalización y protección de los espacios marítimos, además de labores relacionadas con el cuidado del medioambiente y la navegación.

Uno de los aspectos centrales de la conversación fue la evolución tecnológica que ha experimentado la autoridad marítima durante las últimas décadas. Arias Larraín, quien cuenta con 29 años de trayectoria en la Marina, destacó que las nuevas herramientas han permitido fortalecer los servicios que se entregan en una zona geográfica caracterizada por sus grandes distancias y condiciones particulares.

“A mí me ha tocado ya verlo durante mis 29 años que estoy en la Marina, cómo hemos ido evolucionando y cómo la tecnología también va avanzando muy rápido y nosotros tenemos que ir incorporando esas tecnologías a nuestros servicios que otorgamos, que finalmente siempre estamos con un horizonte de otorgar un servicio público de excelencia”, sostuvo.

Búsqueda y salvamento: coordinación ante emergencias

Respecto de las emergencias marítimas, el Gobernador Marítimo explicó que existe un sistema de coordinación destinado a activar los medios disponibles frente a situaciones como accidentes, hundimientos, evacuaciones médicas o personas que requieran ser rescatadas en sectores remotos.

Según detalló, ante una emergencia la prioridad es conocer qué está ocurriendo dentro del área jurisdiccional y, a partir de esa información, activar los recursos que permitan entregar una respuesta oportuna.

“Lo principal es cómo nosotros actuamos como coordinador de la emergencia”, afirmó.

En estos procedimientos pueden participar distintas unidades dependiendo de la naturaleza y ubicación del incidente. A los medios disponibles en la región pueden sumarse recursos de otras zonas del país, incluyendo unidades aéreas o marítimas.

El trabajo, señaló, requiere mantener una coordinación permanente para determinar qué medio se encuentra en mejores condiciones de responder a una emergencia determinada.

Mayor actividad de cruceros y desafíos de seguridad

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la actividad turística y antártica en la región. En materia de cruceros, Arias Larraín indicó que para la temporada 2025-2026 se proyecta la atención de entre 150 y 160 cruceros, lo que implica un importante despliegue coordinado con otros organismos.

“Nosotros estamos enfrentando una temporada de crucero ya para atender solamente crucero 150, 160 cruceros en esta temporada 25-26 y ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo bien, bien colaborativo con la Empresa Portuaria Austral”, explicó.

A ello se suma la coordinación con las policías y otros organismos públicos, particularmente en materias de seguridad y control.

El Gobernador Marítimo recalcó que uno de los principales objetivos es que las operaciones marítimas se desarrollen de manera segura, incluyendo las maniobras de atraque y zarpe de grandes embarcaciones.

En ese ámbito, destacó el rol del servicio de practicaje y pilotaje, encargado de asesorar a los capitanes de los buques durante determinadas maniobras para contribuir a una navegación segura.

Control de la flota extranjera

Consultado por el tránsito de embarcaciones extranjeras por las aguas jurisdiccionales de Magallanes, especialmente la flota pesquera proveniente de países asiáticos, Arias Larraín sostuvo que existe un sistema de control sobre estos movimientos.

Explicó que durante determinados períodos del año se registra el tránsito de una importante cantidad de embarcaciones, principalmente de bandera china y coreana, que cruzan desde el océano Pacífico hacia el Atlántico y viceversa.

“Son aproximadamente entre 180 o 120 embarcaciones de bandera China o coreana que están cruzando nuestro espacio jurisdiccional, pero para eso se cuenta con bastante control”, señaló.

En esa línea, descartó tener antecedentes de pesca ilegal de esas flotas dentro del territorio marítimo jurisdiccional chileno.

“Puedo dar fe que no estamos en presencia de una pesca ilegal de nuestro territorio”, afirmó.

No obstante, explicó que existen otros ilícitos relacionados con la extracción ilegal de recursos marinos, como la centolla, situación frente a la cual la autoridad marítima mantiene labores de fiscalización y coordinación con otras instituciones.

Trabajo conjunto con policías y Aduanas

El Gobernador Marítimo también destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones que poseen distintas atribuciones en materia de seguridad y fiscalización.

En ese sentido, mencionó la coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas y el Ministerio Público, entre otros organismos.

“Yo siempre he dicho que el trabajo interagencial es sumamente importante porque yo tengo una capacidad, la Policía de Investigaciones tiene otra capacidad, Aduanas, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, pero si todos hacemos una buena sinergia, se logran resultados”, manifestó.

Esta coordinación también ha permitido desarrollar procedimientos vinculados a la ubicación de personas con órdenes judiciales pendientes y otros delitos detectados en distintas zonas de la región, incluyendo la Provincia Antártica, Puerto Williams y Tierra del Fuego.

Fiscalización de yates y actividades comerciales no autorizadas

En relación con el creciente movimiento de yates y embarcaciones asociadas a expediciones turísticas, el Capitán Arias Larraín explicó que la autoridad marítima mantiene mecanismos de seguimiento y coordinación con otros organismos cuando existen antecedentes que puedan indicar que una embarcación está realizando actividades distintas a las declaradas al momento de ingresar al país.

Detalló que, por ejemplo, una embarcación puede ingresar declarando que desarrollará actividades turísticas y posteriormente ser objeto de seguimiento por parte de las instituciones competentes.

“Nosotros proveemos información a Aduanas. Por ejemplo, un yate que ingresó al país declarando que estaba haciendo actividades turísticas, que puede perfectamente y que los pasajeros o que las tripulaciones eso ya te habían dicho, ingresaron para hacer actividades turísticas. Luego de eso nosotros hacemos seguimiento”, explicó.

Si se detectan antecedentes que indiquen la realización de actividades comerciales no autorizadas, la información puede ser remitida a los organismos que tienen las competencias respectivas para iniciar los procedimientos correspondientes.

Más tecnología para fortalecer el control marítimo

Arias Larraín reconoció que, pese al despliegue existente, todavía existen desafíos importantes para fortalecer el control de los espacios marítimos de la región.

“Se puede más, indudablemente que se puede más. Para eso, obviamente, se necesitan recursos, tecnología”, sostuvo.

En este sentido, explicó que Directemar mantiene proyectos que están siendo presentados a nivel central con el objetivo de mejorar las capacidades de vigilancia y control y permitir una mejor comprensión de lo que ocurre en los espacios marítimos australes.

“Con los medios que tenemos, en recursos humanos, en recursos materiales, sí puedo dar fe que estamos haciendo con el mayor esfuerzo el trabajo”, enfatizó.

Punta Arenas y su rol como puerta de entrada a la Antártica

La conversación también abordó el creciente protagonismo de la Antártica Chilena y el papel que desempeña Magallanes como plataforma de conexión hacia el continente blanco.

Para el Gobernador Marítimo, este proceso debe ir acompañado de una mayor conciencia marítima respecto del carácter tricontinental de Chile y de la relevancia estratégica de los mares australes.

“Indudablemente, y así lo estimo yo, que Punta Arenas es un puerto hub científico y eso es tremendamente, nos debe llenar de orgullo”, manifestó.

Desde la autoridad marítima, explicó, existe un conjunto de tareas asociadas a las actividades que parten desde Punta Arenas hacia la Antártica, entre ellas aspectos medioambientales, permisos y condiciones de seguridad para las embarcaciones que desarrollan operaciones en esa zona.

A su juicio, el crecimiento de la actividad antártica requiere mantener y profundizar la coordinación entre los distintos organismos del Estado, considerando el creciente movimiento científico, logístico y turístico hacia el continente blanco.

Rol de la autoridad marítima en la construcción naval

Otro de los aspectos abordados fue el desarrollo de nuevas capacidades navales y la construcción de embarcaciones en Chile. En este ámbito, Arias Larraín explicó que la autoridad marítima también cumple una función vinculada a la inspección y certificación de naves y astilleros.

“Nosotros jugamos un rol. Nosotros como autoridad marítima tenemos un servicio de inspecciones de nave, entonces cómo nosotros jugamos también al ser Armada, también somos autoridad marítima, pues nosotros también tenemos que certificar a los astilleros y tenemos que dar fe a que en los buques que se están construyendo, pero en el ámbito civil, sean de bien construir, estén bien certificados”, señaló.

De esta manera, la autoridad marítima participa en procesos destinados a verificar que las embarcaciones que enarbolen bandera chilena cumplan con las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Invitación a los jóvenes a optar por la Armada

Finalmente, el Gobernador Marítimo entregó un mensaje a los estudiantes que actualmente se encuentran definiendo su futuro académico y profesional, especialmente a quienes cursan cuarto medio.

Desde su propia experiencia, destacó las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece la institución en distintas áreas.

“Es que la Marina, al ingresar, está eligiendo una forma de vida, pues la verdad es que una aventura”, expresó.

Arias Larraín invitó a los jóvenes interesados a conocer las distintas alternativas de formación dentro de la Armada de Chile, señalando que existen oportunidades vinculadas a áreas tan diversas como construcción, submarinos, aviación naval, helicópteros, buques y otras especialidades.

“Es una muy, pero muy bonita carrera y yo lo invito a que postulen, a que tengan la decisión y las ganas de entrar a la Armada de Chile”, concluyó.





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