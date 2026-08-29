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29 de agosto de 2026

"MUJER AGRO INNOVADORA" DE MAGALLANES DESTACA EL VALOR DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA LANA Y LA IDENTIDAD GANADERA REGIONAL

Patagonia Rural

CAMILA QUINTERO

Camila, reconocida en la categoría agricultora del premio Mujer Agro Innovadora 2025, conversó sobre el trabajo de acondicionamiento de lana, la importancia de visibilizar a quienes participan en la cadena lanera y los desafíos que enfrenta esta actividad en Magallanes.

Durante la entrevista en Patagonia Rural, la premiada destacó que este reconocimiento no lo entiende únicamente como un logro personal, sino como una distinción para quienes trabajan en los galpones de esquila. En ese sentido, relevó las labores que desarrollan embretadores, esquiladores, escoberos, velloneros, meseros y clasificadores, además de quienes apoyan las jornadas de trabajo.

Camila explicó que el acondicionamiento permite preparar adecuadamente el vellón, separando fibras que no corresponden a la lana y entregándolo posteriormente al clasificador. A su juicio, fortalecer y visibilizar este trabajo puede contribuir a mejorar el valor del producto y a profesionalizar un oficio ligado directamente a la actividad ganadera y a la identidad de la región de Magallanes.

La invitada también relató su experiencia internacional, vinculada tanto al acondicionamiento de lana como a competencias deportivas desarrolladas en distintos países. En el Reino Unido, junto a su compañero de equipo, alcanzó el primer lugar y segundo lugar en una categoría intermedia de una competencia, experiencia que, según explicó, también contribuye a perfeccionar sus capacidades profesionales.

En Patagonia Rural, Camila además planteó la necesidad de seguir generando espacios de capacitación en esquila, acondicionamiento, hilado y tejido en Magallanes. Durante la conversación también recordó a Percy García, esquilador magallánico recientemente fallecido, destacando su generosidad y el legado que dejó dentro del mundo de la esquila regional.


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