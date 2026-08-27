SEREMI DEL TRABAJO DESPLIEGA AGENDA TERRITORIAL EN ÚLTIMA ESPERANZA PARA FORTALECER EL EMPLEO Y APOYAR AL SECTOR TURISMO

​Una intensa agenda territorial desarrolló el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, en la provincia de Última Esperanza, con el objetivo de fortalecer la coordinación con autoridades locales, empleadores y trabajadores, además de difundir las distintas medidas impulsadas por el Gobierno para promover el empleo y la contratación formal.

El despliegue comenzó en la comuna de Torres del Paine, donde la autoridad participó del Gabinete Regional realizado en Cerro Castillo, instancia encabezada por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, y que contó con la participación de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, además de las distintas autoridades que integran el gabinete regional. La jornada permitió abordar materias de interés para la provincia y coordinar acciones entre los distintos servicios públicos.



En el marco de su visita a Puerto Natales, el Seremi también desarrolló una agenda de difusión en medios de comunicación, oportunidad en la que entregó información sobre el Subsidio al Empleo, sus alcances y la importancia de que empleadores puedan utilizar esta herramienta para incentivar nuevas contrataciones.



“Nuestro compromiso es estar en terreno, escuchando las necesidades de las distintas provincias y acercando las herramientas que el Gobierno está poniendo a disposición de empleadores y trabajadores. En Última Esperanza hemos podido conversar directamente con el sector Turismo, con autoridades locales y con los propios empleadores, porque sabemos que el empleo se genera en los territorios y que necesitamos acompañar a quienes están creando oportunidades laborales”, señaló el seremi José Miguel Salas.



Coordinación con el municipio y sector Turismo



Dentro de la agenda, el Seremi sostuvo también una reunión de trabajo con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, instancia en la que se abordaron distintas materias de interés para la comuna, especialmente relacionadas con capacitación, empleabilidad y difusión de las medidas impulsadas por el Gobierno.



El encuentro permitió establecer líneas de trabajo conjunto entre la Seremi del Trabajo y el municipio, con el propósito de acercar oportunidades de capacitación y herramientas de apoyo al empleo a las y los habitantes de Puerto Natales.

Asimismo, la autoridad participó de un encuentro con más de 40 representantes del sector Turismo, organizado por la Dirección Regional del Trabajo, con apoyo de la ACHS, donde se abordaron materias vinculadas al trabajo decente, seguridad y salud laboral, así como el subsidio al empleo, considerando la relevancia que tiene esta actividad económica para la provincia y el inicio de una nueva temporada turística.



“El Turismo es fundamental para la economía de Última Esperanza y, por lo mismo, queremos acompañar al sector no sólo desde la perspectiva de la generación de empleo, sino también promoviendo que esos puestos de trabajo sean formales, seguros y con pleno respeto de los derechos laborales”, agregó Salas.



Como parte de este despliegue, el Seremi realizó también un recorrido por establecimientos comerciales y gastronómicos de la ciudad, donde conversó directamente con empleadores y los invitó a conocer y utilizar el Subsidio al Empleo en sus próximas contrataciones, entregando información sobre los beneficios y mecanismos para acceder a esta herramienta.

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Reconocimiento a trayectoria de funcionario de la Inspección del Trabajo

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La agenda territorial contempló un momento especialmente significativo para la Dirección del Trabajo, con un desayuno de reconocimiento a Carlos Navarro, antiguo funcionario de la Inspección del Trabajo de la provincia, quien próximamente se acogerá a retiro.

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Durante la actividad, se destacó su trayectoria y compromiso con el servicio público y con la protección de los derechos de las y los trabajadores de Última Esperanza, anunciándose la entrega de un reconocimiento por sus años de servicio.

Finalmente, el Seremi encabezó una nueva mesa de trabajo con representantes del sector Turismo y la Dirección del Trabajo, instancia destinada a mantener un diálogo permanente con la actividad turística y abordar de manera coordinada los desafíos laborales que enfrenta la provincia.

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De esta manera, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social continúa fortaleciendo su presencia en terreno y el trabajo coordinado con los distintos actores de Última Esperanza, con el propósito de impulsar más oportunidades de empleo, promover la formalidad laboral y acompañar a empleadores y trabajadores durante la temporada turística.

