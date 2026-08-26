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26 de agosto de 2026

PUNTA ARENAS Y RIO GALLEGOS DEFENDIERON LA INTEGRACIÓN Y LA HERMANDAD DE SUS PUEBLOS

El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso firmaron un Documento conjunto en el que expresaron su preocupación por las afirmaciones del Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde sobre la zona del Estrecho de Magallanes. Las autoridades reivindicaron el diálogo, la hermandad y rechazaron cualquier expresión que genere desconfianza entre ambos países.

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Los gobiernos locales de Río Gallegos y Punta Arenas emitieron este miércoles un pronunciamiento conjunto para reafirmar la relación de amistad e integración entre ambas ciudades, luego de las recientes declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, vinculadas con el Estrecho de Magallanes y la necesidad de reforzar la presencia argentina en la región.

El documento, firmado por el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, señaló que las cuestiones relacionadas con la soberanía, los límites y los tratados internacionales corresponden a los Estados nacionales.

En ese sentido, las autoridades plantearon que cualquier diferencia "debe ser abordada mediante las vías diplomáticas e institucionales, respetando los Tratados vigentes y el Derecho Internacional".

Asimismo, advirtieron que las declaraciones que puedan reabrir controversias del pasado "no contribuyen a preservar la relación construida durante décadas entre las comunidades de ambos países".

El Documento destaca especialmente "los vínculos familiares, comerciales, culturales, deportivos, educativos y turísticos que mantienen Río Gallegos y Punta Arenas. También remarcó que cruzar la frontera forma parte de la vida cotidiana de numerosas familias de la Patagonia Austral" poniendo en relieve la mancomnunicoón que existe en esta zona sur de ambas naciones.

Las autoridades recordaron que Argentina y Chile estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por cuestiones territoriales hace casi medio siglo y señalaron que aquella experiencia "dejó como enseñanza la necesidad de defender los intereses de cada país dentro de los canales diplomáticos correspondientes".

“No queremos que las tensiones del pasado vuelvan a instalarse en nuestra Región y menos cuando estas sean artificiales e infundadas” expresaron en el Documento.

Grasso y Radonich también rechazaron cualquier expresión que pueda alimentar la desconfianza entre ambos países y reivindicaron "el diálogo" como el único camino para resolver diferencias entre los Estados.

Finalmente, Río Gallegos y Punta Arenas reafirmaron su voluntad de continuar trabajando "como ciudades hermanas", con el objetivo de fortalecer "una Patagonia Austral integrada, estable y abierta al mundo".

“Reafirmamos nuestra voluntad de seguir siendo ciudades hermanas, construyendo puentes donde otros pretendan levantar fronteras” concluye el Pronunciamiento firmado este 26 de agosto.

Fuente: tiemposur.com




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ALCALDE DE PUNTA ARENAS CUESTIONA RESPUESTA DE ARGENTINA POR POLÉMICA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

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El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso firmaron un Documento conjunto en el que expresaron su preocupación por las afirmaciones del Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde sobre la zona del Estrecho de Magallanes. Las autoridades reivindicaron el diálogo, la hermandad y rechazaron cualquier expresión que genere desconfianza entre ambos países.

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