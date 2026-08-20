AVANZA PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LA TOMA LAUTARO

Con el retiro de los escombros de las primeras viviendas desocupadas de la Toma Lautaro, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó el proceso concreto de relocalización de este asentamiento precario ubicado en el sector norte de Punta Arenas.





El seremi de Vivienda y Urbanismo Rodolfo Guajardo Barría explicó que el objetivo es “desocupar la línea de casas que está más cerca del Cecosf y el jardín infantil durante el mes de septiembre, para que estas instituciones puedan retomar su funcionamiento”.

Para ello, la empresa Salfa, propietaria del terreno, comenzó con el retiro de escombros y la limpieza de los terrenos, trabajos que durarán alrededor de una semana.





El seremi Guajardo explicó además que, “con el acompañamiento social que hemos llevado adelante con equipos de la Seremi y de Serviu, cuatro familias dejaron voluntariamente la toma, cuyos escombros son precisamente los que se están retirando, y cuatro personas mayores han sido relocalizadas en viviendas que les hemos entregado en comodato, falta un adulto mayor que también recibirá una vivienda en comodato”.





En paralelo, otras cuatro familias recibieron subsidios de arriendo y actualmente se encuentran en la búsqueda de una vivienda que cumpla con las características y requisitos establecidos por este beneficio. Mientras, diez familias serán relocalizadas con recursos que se espera sean liberados desde el nivel central del Ministerio, para apoyar de manera transitoria la salida de estas personas.





Respecto de aquellas familias que no cumplen requisitos para acceder a ayudas del Estado, ocho ya fueron notificadas de que deberán abandonar el lugar. A ellas se sumarán otras seis familias que serán notificadas próximamente por la misma razón.





El seremi también aclaró que, respecto a los beneficios, “al ser esta toma catastrada como asentamiento precario, como Ministerio debemos cumplir con condiciones específicas para otorgarlos”.





Con el fin de no afectar la vida cotidiana de las personas que aún permanecen en el lugar, las faenas se están desarrollando desde el terreno de Bienes Nacionales ubicado entre el Centro de Salud Familiar y el jardín infantil. Se estima que estos trabajos se extenderán por al menos una semana, permitiendo avanzar en la recuperación progresiva del predio.





Finalmente, el seremi de Vivienda y Urbanismo manifestó que se trabaja para que, a fin de año, la toma Lautaro esté fuera de estos terrenos y que luego se trabajará con villa Las Etnias.