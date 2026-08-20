Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de agosto de 2026

AVANZA PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LA TOMA LAUTARO

Comenzó el retiro de escombros de las cuatro primeras viviendas desocupadas del terreno de la empresa Salfa, colindante con el Cecosf Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancillla.

tomalautaro

Con el retiro de los escombros de las primeras viviendas desocupadas de la Toma Lautaro, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó el proceso concreto de relocalización de este asentamiento precario ubicado en el sector norte de Punta Arenas.


El seremi de Vivienda y Urbanismo Rodolfo Guajardo Barría explicó que el objetivo es “desocupar la línea de casas que está más cerca del Cecosf y el jardín infantil durante el mes de septiembre, para que estas instituciones puedan retomar su funcionamiento”.

Para ello, la empresa Salfa, propietaria del terreno, comenzó con el retiro de escombros y la limpieza de los terrenos, trabajos que durarán alrededor de una semana.


El seremi Guajardo explicó además que, “con el acompañamiento social que hemos llevado adelante con equipos de la Seremi y de Serviu, cuatro familias dejaron voluntariamente la toma, cuyos escombros son precisamente los que se están retirando, y cuatro personas mayores han sido relocalizadas en viviendas que les hemos entregado en comodato, falta un adulto mayor que también recibirá una vivienda en comodato”.


En paralelo, otras cuatro familias recibieron subsidios de arriendo y actualmente se encuentran en la búsqueda de una vivienda que cumpla con las características y requisitos establecidos por este beneficio. Mientras, diez familias serán relocalizadas con recursos que se espera sean liberados desde el nivel central del Ministerio, para apoyar de manera transitoria la salida de estas personas.


Respecto de aquellas familias que no cumplen requisitos para acceder a ayudas del Estado, ocho ya fueron notificadas de que deberán abandonar el lugar. A ellas se sumarán otras seis familias que serán notificadas próximamente por la misma razón.


El seremi también aclaró que, respecto a los beneficios, “al ser esta toma catastrada como asentamiento precario, como Ministerio debemos cumplir con condiciones específicas para otorgarlos”.


Con el fin de no afectar la vida cotidiana de las personas que aún permanecen en el lugar, las faenas se están desarrollando desde el terreno de Bienes Nacionales ubicado entre el Centro de Salud Familiar y el jardín infantil. Se estima que estos trabajos se extenderán por al menos una semana, permitiendo avanzar en la recuperación progresiva del predio.


Finalmente, el seremi de Vivienda y Urbanismo manifestó que se trabaja para que, a fin de año, la toma Lautaro esté fuera de estos terrenos y que luego se trabajará con villa Las Etnias.

MINVU - Recuperación de vivienda en Puerto Williams_1

FISCALIZACIÓN DE SERVIU PERMITIRÁ RECUPERAR UNA VIVIENDA SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AVANZA PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LA TOMA LAUTARO

Leer Más

Comenzó el retiro de escombros de las cuatro primeras viviendas desocupadas del terreno de la empresa Salfa, colindante con el Cecosf Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancillla.

Comenzó el retiro de escombros de las cuatro primeras viviendas desocupadas del terreno de la empresa Salfa, colindante con el Cecosf Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancillla.

tomalautaro
nuestrospodcast
Mesa Empleo 2

MESA POR EL EMPLEO EN MAGALLANES AVANZA EN SU TERCERA SESIÓN INTEGRANDO A LOS GREMIOS PRODUCTIVOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN LABORAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
tomalautaro

AVANZA PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LA TOMA LAUTARO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
FOTO TRIBUTO A KE PERSONAJES 2026

TRIBUTO: DREAMS PUNTA ARENAS VIBRARÁ AL RITMO DE LOS GRANDES ÉXITOS DE “KE PERSONAJES”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
regimientochacabucopuq

EL REGIMIENTO CHACABUCO DEL EJÉRCITO DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS EN LA LST RANCAGUA PARA EL EJERCICIO JAUKEN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.