DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME LLEVA A CONTRALORÍA OBRAS DE ESCUELA DE PUERTO EDÉN POR POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES Y ATRASOS

El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme (REP), presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para solicitar una fiscalización a las obras de refuerzo estructural de la Escuela Miguel Montecinos de Puerto Edén. El proyecto fue contratado por el SLEP Magallanes a R2H Ingeniería & Construcción SpA por $83.954.500 y contemplaba un plazo de ejecución de 100 días desde el 7 de mayo de 2026.

La presentación sostiene que registros fotográficos y audiovisuales levantados en terreno mostrarían pilares metálicos sin apoyo estructural adecuado, algunos suspendidos o apoyados sobre fango y turba, además de deficiencias en sus uniones superiores. También advierte que las obras continuarían inconclusas pese a que el plazo contractual habría vencido a mediados de agosto, sin constancia pública de prórrogas formalizadas o de la aplicación de multas por atraso.

"Nuestras familias y niños de Puerto Edén merecen espacios educativos dignos, seguros y bien construidos. No podemos tolerar que recursos públicos destinados a proteger una escuela terminen en faenas inconclusas o mal hechas sin ningún tipo de control", sostuvo Riquelme. La denuncia también apunta a posibles riesgos para estudiantes, trabajadores y vecinos por la ausencia de cierres perimetrales y señalización en sectores con excavaciones abiertas, además de acumulación de materiales y desechos en las áreas de trabajo.

El parlamentario solicitó a Contraloría realizar una fiscalización técnica en terreno, revisar el estado de los 205 pilares contemplados, requerir los estudios de suelo y memorias de cálculo y verificar los avances físicos y financieros del contrato. Además, pidió que, en caso de comprobarse incumplimientos, se ordene al SLEP Magallanes subsanar las deficiencias, aplicar las multas correspondientes e iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.