AQUACHILE REVELA CUÁL ES SU MILLONARIO APORTE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Los pagos a proveedores regionales por parte de empresa salmonicultora AquaChile superaron los 36 millones de dólares en el período 2025, cifras entregadas en el marco de su presentación sobre actividades e impacto económico y social ante el Concejo Municipal de Natales.





La exposición fue realizada por María Antonieta de la Barra, encargada de Asuntos públicos de la empresa productora de salmones en Magallanes, según da a conocer La Prensa Austral.





En materia de empleo regional, la empresa detalló que durante 2025 registró 581 colaboradores directos y 645 indirectos en Magallanes.

Al cierre de agosto de 2026, la dotación directa subió a 604 trabajadores, de los cuales 380 son hombres y 224 mujeres, cifra que la compañía presentó como evidencia de un aumento sostenido en la contratación respecto del año anterior y de un avance hacia la paridad de género en su fuerza laboral.

A nivel nacional, AquaChile contabilizó 6.151 colaboradores directos y más de 4.800 indirectos en 2025, posicionándose como la principal productora de salmón de Chile y la segunda a nivel mundial, con presencia en más de 65 países y más de 100 millones de consumidores mensuales de sus productos.

Presencia en Puerto Edén

La empresa también expuso sus acciones territoriales en Puerto Edén, donde instaló un centro de atención y visitas y dos puntos de conexión a internet, retiró 60 metros cúbicos de basura y reparó el muelle de acceso a la posta local.

Asimismo, informó sobre Casa Abierta, su centro de difusión del proceso productivo salmonero, que ha recibido a más de 2.500 personas desde su apertura, incluyendo establecimientos educacionales y universidades.

La compañía distribuyó además un libro infantil ilustrado sobre salmonicultura a seis establecimientos, entre ellos la biblioteca pública, y detalló que opera 11 centros de cultivo en el mar y la piscicultura Hollenberg, ubicada a 25 kilómetros al sur de Puerto Natales, que reutiliza el 99% del agua empleada en el proceso productivo mediante un sistema de recirculación.

Autoridades valoran exposición

Concejales de distintas bancadas valoraron la presentación y el rol histórico de la empresa en la economía local.

El concejal José Cuyul recordó el aporte de AquaChile durante la pandemia de 2020, cuando la compañía entregó los primeros alimentos para personas en situación de calle, gesto que derivó en la creación de un albergue municipal permanente. También destacó los avances en equidad de género dentro de la dotación de la empresa.

En tanto, el concejal Alejandro Cárdenas agradeció el aporte de la salmonicultura al sostenimiento de la conectividad aérea de la comuna y a la limpieza del borde costero de la zona.

Durante la sesión, representantes de la empresa confirmaron conversaciones con el futuro centro de formación técnica de Natales para orientar la oferta de carreras según las necesidades del sector, y ofrecieron coordinar actividades con el programa municipal After School.

Fuente: salmonexpert.cl

