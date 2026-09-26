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26 de septiembre de 2026

SECRETARÍA EJECUTIVA DE RESIDUOS PRIORIZARÁ A NATALES PARA AVANZAR EN PLAN DE CIERRE DEL VERTEDERO Y RELLENO SANITARIO

​La instancia intersectorial revisó los avances, brechas y requerimientos asociados al proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales, además del Plan de Cierre del actual vertedero.

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La Secretaría Ejecutiva de Residuos y Economía Circular (SEREC) de Magallanes sesionó este miércoles y jueves con la participación de distintos organismos públicos y municipios. Durante las jornadas se abordaron los avances para la implementación del relleno sanitario de Puerto Natales y los antecedentes necesarios para continuar con el proyecto.

En la primera jornada se revisaron los avances de la etapa de implementación, junto con las brechas y requerimientos sectoriales. La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Natales expuso la situación actual del proyecto, mientras que el asesor técnico del municipio, Guillermo Saavedra Molina, presentó sus avances.

La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, señaló que durante la reunión se revisaron los puntos que deben ser abordados para obtener la autorización sanitaria y poner en funcionamiento el relleno sanitario. Según explicó, el proyecto lleva varios años pendiente y actualmente se busca establecer una estrategia de trabajo con una Carta Gantt para avanzar en las distintas etapas.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, indicó que el proyecto se ha visto postergado por distintos motivos administrativos y que actualmente los servicios públicos están revisando los requerimientos para avanzar en su ejecución. En la jornada también participaron representantes de Salud, Medio Ambiente, SUBDERE, Desarrollo Social y los municipios de Natales y Torres del Paine.

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