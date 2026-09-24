ESTUDIANTES UMAG INVESTIGAN IMPLEMENTACIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES Y PUBLICAN ESTUDIO EN REVISTA ESPECIALIZADA

El interés por comprender una de las transformaciones más importantes que ha experimentado la educación pública chilena llevó a estudiantes de la Universidad de Magallanes a desarrollar una investigación sobre la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la región.

El trabajo, titulado "Percepciones de directivos y docentes sobre la implementación de los SLEP: Una visión crítica desde Magallanes", fue desarrollado por Sofía Andrea Aicón Thormann, Giovana Javiera Miranda Pérez junto a los académicos Mario Garay Aguilar y Grisel Valdés Romano, y fue publicado en la Revista Electrónica Diálogos Educativos, correspondiente a su edición N°48, Volumen 23, del año 2026.

La investigación utilizó una metodología mixta y recogió las experiencias y percepciones de 67 docentes y directivos de establecimientos públicos de Punta Arenas y Puerto Natales, buscando identificar los principales desafíos y oportunidades surgidos durante la implementación de la nueva Educación Pública en Magallanes.

Para Sofía Aicón, una de las principales motivaciones para emprender esta investigación estuvo relacionada con el interés que ambas estudiantes tenían por el área de las políticas educativas y por la oportunidad de estudiar un proceso que, en ese momento, era relativamente nuevo.

"Ambas estábamos interesadas en lo que es política educativa y también porque era algo muy nuevo. No había muchas referencias ni mucha literatura como para basarnos en esta investigación, entonces lo vimos como un desafío para nuestro desarrollo profesional también", explicó.

Uno de los aspectos que más marcó a las investigadoras fue la disposición de profesores y equipos directivos a compartir sus experiencias y opiniones sobre el proceso de transición que estaban viviendo.

"Yo creo que lo más impactante fue primero la participación de los profesores y de los directivos, que querían dar su opinión sobre este traspaso que se estaba viviendo en el momento. Encontramos respuestas e ideas que nosotros, desde fuera, que todavía no estábamos en el sistema, no veíamos", señaló Sofía.

Precisamente, la investigación permitió evidenciar diferencias en la manera en que docentes y directivos percibían la implementación del nuevo sistema. Mientras los equipos directivos tendían a reconocer avances en la organización y formalización de los procesos, los docentes manifestaban mayores inquietudes relacionadas con la comunicación, los recursos disponibles, el acompañamiento técnico-pedagógico y la capacidad de respuesta del sistema.

El estudio también identificó diferencias relacionadas con el contexto territorial y puso en evidencia la importancia de que la implementación de esta política pública considere las particularidades de las comunidades educativas de Magallanes.

Un proceso que continúa evolucionando

Consultada respecto de los cambios que ha experimentado el sistema desde la realización de la investigación, Sofía Aicón señaló que se trata de un proceso que continúa desarrollándose de acuerdo con las distintas etapas de implementación del Servicio Local.

"Yo creo que es algo que ha ido evolucionando en función a las etapas de implementación que tiene este Servicio Local y muchas de las cosas que visualizamos, que estaban en un nivel muy incipiente en esta investigación, se han dado tal cual en esta etapa", comentó.

Entre los aspectos que las investigadoras identificaron y que, según su apreciación, continúan siendo relevantes se encuentran los desafíos relacionados con la gestión, los recursos disponibles y el acompañamiento técnico.

"El mismo tema de los problemas de gestión, los recursos disponibles y el acompañamiento técnico también son las principales áreas que hemos visualizado que se están viendo afectadas hoy en día", agregó.

Las conclusiones del estudio plantean que, si bien existe una valoración positiva respecto del propósito de fortalecer la educación pública mediante una gestión territorial, persisten tensiones entre el diseño de la política y su implementación práctica. Asimismo, la investigación destaca la necesidad de fortalecer la comunicación institucional, la gestión de recursos, el desarrollo profesional docente y la participación de las comunidades educativas.

Para Sofía, el resultado superó las expectativas que tenían al comenzar este proceso. "Yo creo que ambas quedamos impresionadas porque no esperábamos que se publicara, pero ahora, en este momento, yo creo que estamos orgullosas las dos, porque fue un trabajo arduo, en realidad, durante casi todo un año. Y que dé estos frutos está muy bueno para nosotras".

El estudio constituye un aporte relevante desde la Universidad de Magallanes, al generar evidencia sobre la implementación de una política pública nacional desde un territorio austral que ha tenido una menor representación en la literatura especializada.