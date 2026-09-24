Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

24 de septiembre de 2026

ESTUDIANTES UMAG INVESTIGAN IMPLEMENTACIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES Y PUBLICAN ESTUDIO EN REVISTA ESPECIALIZADA

Sofía Aicón y Giovana Miranda participaron en una investigación que recogió las percepciones de 67 docentes y directivos de establecimientos públicos de Punta Arenas y Puerto Natales, aportando evidencia desde Magallanes al análisis de la nueva educación Pública.

Mario Garay, Sofía Aicón, Giovana Miranda y Grisel Valdés

El interés por comprender una de las transformaciones más importantes que ha experimentado la educación pública chilena llevó a estudiantes de la Universidad de Magallanes a desarrollar una investigación sobre la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la región.

El trabajo, titulado "Percepciones de directivos y docentes sobre la implementación de los SLEP: Una visión crítica desde Magallanes", fue desarrollado por Sofía Andrea Aicón Thormann, Giovana Javiera Miranda Pérez junto a los académicos Mario Garay Aguilar y Grisel Valdés Romano, y fue publicado en la Revista Electrónica Diálogos Educativos, correspondiente a su edición N°48, Volumen 23, del año 2026.

La investigación utilizó una metodología mixta y recogió las experiencias y percepciones de 67 docentes y directivos de establecimientos públicos de Punta Arenas y Puerto Natales, buscando identificar los principales desafíos y oportunidades surgidos durante la implementación de la nueva Educación Pública en Magallanes.

Para Sofía Aicón, una de las principales motivaciones para emprender esta investigación estuvo relacionada con el interés que ambas estudiantes tenían por el área de las políticas educativas y por la oportunidad de estudiar un proceso que, en ese momento, era relativamente nuevo.

"Ambas estábamos interesadas en lo que es política educativa y también porque era algo muy nuevo. No había muchas referencias ni mucha literatura como para basarnos en esta investigación, entonces lo vimos como un desafío para nuestro desarrollo profesional también", explicó.

Uno de los aspectos que más marcó a las investigadoras fue la disposición de profesores y equipos directivos a compartir sus experiencias y opiniones sobre el proceso de transición que estaban viviendo.

"Yo creo que lo más impactante fue primero la participación de los profesores y de los directivos, que querían dar su opinión sobre este traspaso que se estaba viviendo en el momento. Encontramos respuestas e ideas que nosotros, desde fuera, que todavía no estábamos en el sistema, no veíamos", señaló Sofía.

Precisamente, la investigación permitió evidenciar diferencias en la manera en que docentes y directivos percibían la implementación del nuevo sistema. Mientras los equipos directivos tendían a reconocer avances en la organización y formalización de los procesos, los docentes manifestaban mayores inquietudes relacionadas con la comunicación, los recursos disponibles, el acompañamiento técnico-pedagógico y la capacidad de respuesta del sistema.

El estudio también identificó diferencias relacionadas con el contexto territorial y puso en evidencia la importancia de que la implementación de esta política pública considere las particularidades de las comunidades educativas de Magallanes.

Un proceso que continúa evolucionando

Consultada respecto de los cambios que ha experimentado el sistema desde la realización de la investigación, Sofía Aicón señaló que se trata de un proceso que continúa desarrollándose de acuerdo con las distintas etapas de implementación del Servicio Local.

"Yo creo que es algo que ha ido evolucionando en función a las etapas de implementación que tiene este Servicio Local y muchas de las cosas que visualizamos, que estaban en un nivel muy incipiente en esta investigación, se han dado tal cual en esta etapa", comentó.

Entre los aspectos que las investigadoras identificaron y que, según su apreciación, continúan siendo relevantes se encuentran los desafíos relacionados con la gestión, los recursos disponibles y el acompañamiento técnico.

"El mismo tema de los problemas de gestión, los recursos disponibles y el acompañamiento técnico también son las principales áreas que hemos visualizado que se están viendo afectadas hoy en día", agregó.

Las conclusiones del estudio plantean que, si bien existe una valoración positiva respecto del propósito de fortalecer la educación pública mediante una gestión territorial, persisten tensiones entre el diseño de la política y su implementación práctica. Asimismo, la investigación destaca la necesidad de fortalecer la comunicación institucional, la gestión de recursos, el desarrollo profesional docente y la participación de las comunidades educativas.

Para Sofía, el resultado superó las expectativas que tenían al comenzar este proceso. "Yo creo que ambas quedamos impresionadas porque no esperábamos que se publicara, pero ahora, en este momento, yo creo que estamos orgullosas las dos, porque fue un trabajo arduo, en realidad, durante casi todo un año. Y que dé estos frutos está muy bueno para nosotras".

El estudio constituye un aporte relevante desde la Universidad de Magallanes, al generar evidencia sobre la implementación de una política pública nacional desde un territorio austral que ha tenido una menor representación en la literatura especializada.

saludmentalynaturaleza

VOCALÍA AMBIENTAL DE UMAG REALIZARÁ JORNADA SOBRE SALUD MENTAL Y NATURALEZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES FORTALECE SU ROL COMO HUB ANTÁRTICO: GOBIERNO IMPULSA MESA DE TRABAJO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE Y ESTRATÉGICO

Leer Más

La instancia interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar el desarrollo de la actividad turística, el cuidado del medio ambiente y la consolidación de la zona austral como puerta de entrada al continente blanco.

La instancia interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar el desarrollo de la actividad turística, el cuidado del medio ambiente y la consolidación de la zona austral como puerta de entrada al continente blanco.

Mesa Trabajo Turismo_Minrel_Santiago
nuestrospodcast
BOMBEROS (2)

MUNICIPIO COMPLETA ENTREGA DE $120 MILLONES AL CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Mario Garay, Sofía Aicón, Giovana Miranda y Grisel Valdés

ESTUDIANTES UMAG INVESTIGAN IMPLEMENTACIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES Y PUBLICAN ESTUDIO EN REVISTA ESPECIALIZADA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cesfamcarlosibanez

CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM CARLOS IBÁÑEZ LLAMA A PRIORIZAR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
estrecho-magallanes-20260922-025144-16111a

BORIC REFUERZA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES UN TEMA ESTADO Y "EN NUESTRA PATRIA NO HAY DOS OPINIONES"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.