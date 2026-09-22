22 de septiembre de 2026
CASTRO SUMA RESPALDO DESDE PUNTA ARENAS PARA DECLARAR FERIADO LA CONMEMORACIÓN DE LA GOLETA ANCUD
La solicitud busca conmemorar la participación de los chilotes en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843 y relevar el legado histórico de la Goleta.
Las municipalidades de Castro y Punta Arenas acordaron apoyar las gestiones para que el 21 de septiembre de 2027 sea declarado feriado en la provincia de Chiloé, fecha vinculada a la llegada de la Goleta Ancud al Estrecho de Magallanes y a la participación de habitantes de Chiloé en la histórica expedición.
El compromiso quedó establecido mediante una carta firmada por los alcaldes Baltazar Elgueta y Claudio Radonich, en el marco de las actividades del Bicentenario de Chiloé en Magallanes. La iniciativa busca relevar el significado histórico de esta fecha y reconocer el aporte de los chilotes que participaron en la toma de posesión del Estrecho en 1843.
La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos entre Castro y Punta Arenas desde los ámbitos histórico, patrimonial, cultural y educativo. En la ceremonia participaron los concejales Enrique Soto, Jorge Luis Bórquez y Nicolás Álvarez, además del presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación de Chiloé, Danilo Pozo.
Fuente: Soychile.cl
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El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.
El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.