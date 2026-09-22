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22 de septiembre de 2026

CASTRO SUMA RESPALDO DESDE PUNTA ARENAS PARA DECLARAR FERIADO LA CONMEMORACIÓN DE LA GOLETA ANCUD

​La solicitud busca conmemorar la participación de los chilotes en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843 y relevar el legado histórico de la Goleta.

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Las municipalidades de Castro y Punta Arenas acordaron apoyar las gestiones para que el 21 de septiembre de 2027 sea declarado feriado en la provincia de Chiloé, fecha vinculada a la llegada de la Goleta Ancud al Estrecho de Magallanes y a la participación de habitantes de Chiloé en la histórica expedición.

El compromiso quedó establecido mediante una carta firmada por los alcaldes Baltazar Elgueta y Claudio Radonich, en el marco de las actividades del Bicentenario de Chiloé en Magallanes. La iniciativa busca relevar el significado histórico de esta fecha y reconocer el aporte de los chilotes que participaron en la toma de posesión del Estrecho en 1843.

La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos entre Castro y Punta Arenas desde los ámbitos histórico, patrimonial, cultural y educativo. En la ceremonia participaron los concejales Enrique Soto, Jorge Luis Bórquez y Nicolás Álvarez, además del presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación de Chiloé, Danilo Pozo.

Fuente: Soychile.cl

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